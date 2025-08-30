Ujet pri dejanju: kriminalka, kot jih ne delajo več

Ali ste že slišali tisto nenehno tarnanje starejših nostalgikov, da ne delajo več takih filmov, kot so jih včasih? No, letošnje leto je dokaz, da to ne drži. Ne le da se z zanimivimi nadaljevanji vračajo skoraj pozabljene franšize, kot je 28 let pozneje , po dolgem času smo dobili v kino čisto pravo romantično komedijo ( Popolna zveza ), parodijo ( Gola pištola ) in zdaj imamo še prestižno kriminalko Ujet pri dejanju.

Najprej moram izpostaviti popolno odsotnost promocije tega filma, saj nisem zaznal ne napovednikov in ne plakatov, čeprav je film poln zvezdniških imen (Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Regina King, Liev Scriber …) in ga je režiral Darren Aronofsky, avtor nepozabnih klasik Rekvijem za sanje, Rokoborec in Črni labod. Kakorkoli, film je napet, mestoma zabaven, poln izpiljenih preobratov in surovega nasilja.

Vroče scene z Austinom in Zoë dobimo žal zgolj na začetku filma. Foto: Jučer

Noir brez femme fatale

Zgodba o propadlem zvezdniku bejzbola, ki se preživlja kot natakar, ko se nevede zaplete v obračun med kriminalci, je klasičen film noir, čeprav ne sledi vsem stalnicam žanra. Tako na primer ni tradicionalne femme fatale, ki bi ga zapeljala na kriva pota, temveč ima junak tako dobro dekle, da je hitro jasno, da je ne čaka posebej mirna usoda.

Poglejte napovednik filma:

Za nameček je film postavljen v New York v konec 90. let, kar mu doda raven splošne nevarnosti in dinamike, ko v zgodbo vključuje najrazličnejše ekscentrike, od pankerjev do pijancev, brezdomcev, hasidijskih Judov in ruskih mafijcev. Vsi ti ljudje nekaj hočejo in so prepričani, da glavni junak Hank ve nekaj o tem, zato mu grozijo, ga pretepajo, streljajo nanj, ga poskušajo povoziti, se spravijo na njegove prijatelje in celo nad mačka (a brez skrbi, štirinožna kepa dlake jo dobro odnese).

Butlerjev Hank je bil zvezdnik bejzbola z obeti za profesionalca, a je naredil napako, ki ga vsako noč lovi v morah. Vseeno še zmeraj zna odlično zamahniti s palico. Foto: Jučer

Zapleta nima smisla podrobneje razlagati, saj po eni strani sledi mnogim žanrskim pravilom, po drugi strani pa je pri tem zabavno, da šele proti koncu ugotoviš, katerim. Tako film deluje "domače", a ima tudi nekaj docela nepredvidljivih preobratov. Vse skupaj krepko povzdigneta vizualna podoba filma in odlična predstava impresivne zasedbe.

Impresivna imena

Režiser Darren Aronofsky je po spektakularnem uspehu v začetku tisočletja v zadnjem desetletju eksperimentiral z ezoterično-religioznimi filmi, kot sta bila Noa in mati!, ki so bili resda videti izjemno, a so bili tudi docela pretenciozni in precej manj globoki, kot si je avtor domišljal. Posledično je novi film zares pozitivno presenečenje, saj morda res ne pove nič kaj posebej globokega o človeški izkušnji (kot na primer Rokoborec), vseeno pa ponudi koherentno zgodbo z odličnim tempom in dobro akcijo.

Liev Scriber in Vincent D'Onofrio sta neprepoznavna v hasidijski opravi, a zato nič manj karizmatična. Foto: Jučer

Austin Butler, zvezdnik filmov Elvis, Dune 2 in Bilo je nekoč … v Hollywoodu, je popoln za glavno vlogo ubogega Hanka in prepričljivo prikaže njegov razvoj skozi film. Obenem se uspešno kosa s številnimi izkušenejšimi igralci, od Zoë Krawitz v vlogi njegovega dekleta do oskarjevke Regine King kot neusmiljene kriminalistke, Matta Smitha z neverjetno irokezo ter Lieva Schriberja in Vincenta D’Onofria, ki sta pod bradami in kodri hasidijskih Judov docela neprepoznavna, a nič manj karizmatična kot zmeraj.

Ruska mafijca in Mehičan, ki vodi njune mamilarske operacije in ga upodobi glasbenik Bad Bunny Foto: Jučer

Ali je film Ujet pri dejanju (Caught Stealing) vreden ogleda?

Film je krasna osvežitev na področju kriminalk in pokaže, da ta žanr ni relegiran zgolj med nadaljevanke na televiziji oz. pretočnikih. Obenem bo navdušil tudi številne oboževalke glavnega igralca Austina Butlerja, sploh v vročih scenah z Zoë Krawitz. In čisto mimogrede, naslov nima nobenega smisla.

Čeprav režiser Aronofsky ne pokaže polnega nabora vizualnih pristopov, ki jih obvlada, v filmu vseeno ne manjka tovrstnih scen. Foto: Jučer

Ujet pri dejanju (Caught Stealing)



Režija: Darren Aronofsky

Igrajo: Austin Butler, Zoë Krawitz, Matt Smith, Regina King, Liev Scriber, Vincent D’Onofrio, Griffin Dunne, Bad Bunny, Carol Kane, Tenoch Huerta

Žanr: Kriminalka

