Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
28. 11. 2025,
9.06

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nagrada film igralka

Petek, 28. 11. 2025, 9.06

15 minut

Društvo slovenskih režiserjev bo z nagrado bert počastilo Silvo Čušin

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Silva Čušin, igralka | Za njeno filmsko igro so presodili, da je harmonično sožitje osebne prezence in igralske veščine, spretnosti in spontanosti. "V orbiti njene filmske igre je gotovo močna gravitacija, v to zahtevno privlačnost je dobrodošel vsak, vendar pod enim in edinim pogojem: da je iskren, odprt in da tvega vsaj toliko kot ona," navaja utemeljitev. | Foto Katja Kodba/STA

Za njeno filmsko igro so presodili, da je harmonično sožitje osebne prezence in igralske veščine, spretnosti in spontanosti. "V orbiti njene filmske igre je gotovo močna gravitacija, v to zahtevno privlačnost je dobrodošel vsak, vendar pod enim in edinim pogojem: da je iskren, odprt in da tvega vsaj toliko kot ona," navaja utemeljitev.

Foto: Katja Kodba/STA

Igralka Silva Čušin bo nocoj prejela nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre. Nagrado ji bo v Slovenski kinoteki podelilo Društvo slovenskih režiserjev in režiserk, ob tem bodo predvajali še kratki igrani film po njenem izboru Zahtevam most, pripada mi! scenarista in režiserja Boštjana Jeršeta.

V utemeljitvi nagrade je društvo izpostavilo njeno neprecenljivo igralsko iskrenost, sugestivno moč nepotvorjenega obstajanja in subtilno igro, ki se "izogne interpretativnemu naprezanju, pač z navidezno lahkoto upodablja osebe, ki so žive in presenetljivo podobne ljudem, ki jih poznamo – ali pa so že kar sumljivo podobne nam samim, kakršni smo, kadar smo sami in iskreni".

Harmonično sožitje osebne prezence in igralske veščine

Za njeno filmsko igro so presodili, da je harmonično sožitje osebne prezence in igralske veščine, spretnosti in spontanosti. "V orbiti njene filmske igre je gotovo močna gravitacija, v to zahtevno privlačnost je dobrodošel vsak, vendar pod enim in edinim pogojem: da je iskren, odprt in da tvega vsaj toliko kot ona," navaja utemeljitev.

Kot so med drugim še zapisali, se ne boji tveganih vlog, hkrati pa na snemanje prinese več, "včasih toliko več, da lahko režiserja za hip celo zmede, samo za hip, dokler ne ugotovi, da je ta več točno tisto, kar je v scenariju itak manjkalo".

Bogat opus nagrad

Filmska in gledališka igralka Silva Čušin je diplomirala na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, kjer je študirala dramsko igro in umetniško besedo. Za seboj ima številne vloge. V ljubljanski Drami, kjer je prvakinja, je v zadnjih letih med drugim nastopila v Stričku Vanji Čehova v režiji Janusza Kice, Jutranji zvezdi Knausgarda v režiji Ivice Buljana in Kako je padlo drevo Katarine Morano v režiji Žige Divjaka. Na filmu jo je bilo v zadnjih letih mogoče videti v celovečercih Vsi proti vsem Andreja Košaka in Jaz sem Frenk Metoda Pevca.

Bogat je tudi njen opus nagrad, od dveh filmskih vesen in nagrade Prešernovega sklada do nagrade Ita Rina za življenjsko delo Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev in Borštnikovega prstana.

Društvo novinarjev Slovenije
Novice Znani bodo prejemniki novinarskih nagrad
Slovenski knjižni sejem
Novice Čas je za teden dni knjižnega sejma
Lara Komar, Spotkast
Trendi Lara Komar: Smo malo nomadska družina #Spotkast
nagrada film igralka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.