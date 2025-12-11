Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
7.01

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Bašar al Asad Sirija serija film snemanje

Četrtek, 11. 12. 2025, 7.01

17 minut

Na zloglasnih lokacijah v Siriji snemajo filme in serije

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Bašar al Asad, rezidenca Sirija | Za snemanje prizorov so nedavno uporabili tudi razkošno Asadovo rezidenco, ki so jo po njegovem pobegu napadli Sirci. | Foto Profimedia

Za snemanje prizorov so nedavno uporabili tudi razkošno Asadovo rezidenco, ki so jo po njegovem pobegu napadli Sirci.

Foto: Profimedia

Zloglasne lokacije, ki so jih nekoč uporabljale tajne službe nekdanjega sirskega predsednika Bašarja al Asada za izvajanje terorja nad disidenti in kritiki vlade, so v zadnjem času postale prizorišča za snemanje TV serij in filmov. Snemanja potekajo na lokacijah, kot je vojaško letališče Mazeh blizu Damaska.

Vojaško letališče Mazeh blizu Damaska je bilo nekoč simbol vojaške moči in sedež zloglasne Asadove vojaške varnostne službe, ni pa to edina lokacija za snemanje TV serij in filmov. Eno od serij snemajo tudi na lokaciji, ki je znana kot Palestinska podružnica, kjer je bil eden najbolj brutalnih oddelkov sirskih obveščevalnih služb, mučilnica in zapor, iz katerega se veliko število Sircev ni nikoli vrnilo, poročanje francoskega tednika L'Express povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Uporabili tudi razkošno Asadovo rezidenco

Danes so v prostorih objekta nameščene kamere, igralci in tehnično osebje pa delajo v pisarnah, kjer so bili pridržani nekoč med zasliševanjem izpostavljeni najhujšim oblikam zlorab in mučenja. Tudi razkošno Asadovo rezidenco, ki so jo po njegovem pobegu napadli Sirci, so nedavno uporabili za snemanje prizorov za film Kraljeva družina, ki prikazuje množični pretep in streljanje tik pred padcem Asadovega režima. V njem je sodelovalo 150 igralcev in statistov.

"Kaj takega ni bilo predstavljivo v preteklosti, ko je bilo območje okoli Asadovega kompleksa za Sirce strogo prepovedano območje," je povedal režiser filma Mohamad Abdul Aziz in dodal, da so nove oblasti zagotovile tudi logistično podporo za snemanje v objektu.

Na dan padca Damaska 8. decembra lani je na stotine ljudi vdrlo v prostore varnostnih služb in osvobodilo preživele zapornike. Od strmoglavljenja režima se je v Sirijo vrnilo tudi veliko sirskih igralcev in režiserjev, ki so bili v izgnanstvu zaradi nasprotovanja nekdanjemu voditelju.

Filmska in televizijska produkcija sta bili pod Asadom strogo cenzurirani, aktualne oblasti pa so ohranile odbor za cenzuro na ministrstvu za informiranje, čeprav je delo odbora omejeno le na komentarje in predloge po branju scenarijev, ki niso obvezujoči.

Preberite tudi:

parlament, Sirija
Novice V Siriji prve parlamentarne volitve po strmoglavljenju Asada
Bašar al Asad
Novice Poskus atentata na Bašarja Al Asada v Moskvi
Donald Trump, Jeffrey Epstein
Novice Trump Izraelu: Ne destabilizirajte Sirije in njenega vodstva
Bašar al Asad Sirija serija film snemanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.