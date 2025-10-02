Poskus atentata na Bašarja Al Asada v Moskvi

V Moskvi naj bi izvedli poskus atentata z zastrupitvijo na nekdanjega sirskega predsednika Bašarja Al Asada, pišejo tuji mediji. Novico je sporočil sirski observatorij za človekove pravice, ki se sklicuje na zasebni vir.

Vir je trdil, da so Al Asada zastrupili, motiv atentata pa je bil osramotiti rusko vlado in jo obtožiti sokrivde pri njegovi smrti.

Poročilo še navaja, da je stanje Al Asada že stabilno, potem ko so ga v kritičnem stanju oskrbeli v bolnišnici, ki pa jo je zapustil v ponedeljek. Obiskal ga je lahko le njegov brat Maher Asad.

Ruska vlada se na omenjene trditve do danes ni odzvala.

60-letnega Al Asada od prihoda v Rusijo, kjer mu je Vladimir Putin osebno podelil azil skupaj s člani njegove družine in sodelavci, v javnosti niso videli in domneva se, da ga ruske tajne službe skrbno varujejo. Nove sirske oblasti so zahtevale njegovo izročitev, kar je Rusija do zdaj zavračala.

Bašar Al Asad in Vladimir Putin Foto: Reuters

Neodvisnih dokazov o zastrupitvi Al Asada za zdaj ni.