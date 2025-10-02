Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Četrtek,
2. 10. 2025,
13.23

bolnišnica zastrupitev atentat Sirija Moskva Vladimir Putin Bašar al Asad

Poskus atentata na Bašarja Al Asada v Moskvi

Na. R.

Bašar al Asad | Uradno potrjenih informacij o atentatu in zastrupitvi za zdaj še ni. | Foto Reuters

Uradno potrjenih informacij o atentatu in zastrupitvi za zdaj še ni.

Foto: Reuters

V Moskvi naj bi izvedli poskus atentata z zastrupitvijo na nekdanjega sirskega predsednika Bašarja Al Asada, pišejo tuji mediji. Novico je sporočil sirski observatorij za človekove pravice, ki se sklicuje na zasebni vir.

Vir je trdil, da so Al Asada zastrupili, motiv atentata pa je bil osramotiti rusko vlado in jo obtožiti sokrivde pri njegovi smrti.

Poročilo še navaja, da je stanje Al Asada že stabilno, potem ko so ga v kritičnem stanju oskrbeli v bolnišnici, ki pa jo je zapustil v ponedeljek. Obiskal ga je lahko le njegov brat Maher Asad.

Ruska vlada se na omenjene trditve do danes ni odzvala.  

60-letnega Al Asada od prihoda v Rusijo, kjer mu je Vladimir Putin osebno podelil azil skupaj s člani njegove družine in sodelavci, v javnosti niso videli in domneva se, da ga ruske tajne službe skrbno varujejo. Nove sirske oblasti so zahtevale njegovo izročitev, kar je Rusija do zdaj zavračala.

Bašar Al Asad in Vladimir Putin | Foto: Reuters Bašar Al Asad in Vladimir Putin Foto: Reuters

Neodvisnih dokazov o zastrupitvi Al Asada za zdaj ni.

