Zunanja ministrica Tanja Fajon bo danes predvidoma obiskala Sirijo. Po napovedih se bo srečala z nekaterimi predstavniki prehodnih oblasti, ki so oblast prevzeli po padcu režima dolgoletnega predsednika Bašarja Al Asada. V Damasku naj bi se znova zavzela za vključujočo politično tranzicijo, zaščito manjšin in spoštovanje ozemeljske celovitosti.

Poudarki dneva:



6.15 Ministrica Fajon danes predvidoma na obisku v Siriji

6.15 Ministrica Fajon danes predvidoma na obisku v Siriji

Obisk Sirije je načrtovan v času negotovih varnostnih razmer v državi po več kot 13 letih državljanske vojne, ki se je končala decembra lani s strmoglavljenjem Al Asada.

Kot je ministrica dejala nedavno, naj bi z obiskom izrazila podporo spremembam, ki so se zgodile v zadnjih mesecih. "To je zgodovinska priložnost," je še poudarila Fajon konec januarja ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU v Bruslju ter poudarila pomen pogovorov in odprtega dialoga.

V okviru turneje je Fajon v nedeljo in ponedeljek obiskala Jordanijo, kjer je med drugim poudarila nedopustnost prisilnega razseljevanja Palestincev in nezakonite pripojitve Zahodnega brega. V torek in sredo pa je bila v Bejrutu, kjer je izpostavila pomen ohranitve miru ter Libanonu zagotovila podporo Slovenije v času politične tranzicije.