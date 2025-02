Jordanski kralj Abdulah II. je danes v Amanu sprejel zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Kot je sporočilo zunanje ministrstvo, sta se sogovornika strinjala o potrebi po stabilnem Bližnjem vzhodu in nadaljevanju dostave humanitarne pomoči v Gazo. Fajon se je sestala tudi z vodjo UNRWA Philippejem Lazzarinijem in izrazila podporo delovanju agencije.

Fajon je poudarila, da je izredno pomembno, da se začnejo pogajanja o drugi in tretji fazi prekinitve ognja v enklavi. "Nihče si ne želi, da se Gaza znova znajde v vojnem stanju. Želimo si trajnega miru, ki bo prinesel olajšanje civilnemu prebivalstvu," je dejala.

Potrdila sta tudi odlične odnose med državama. "Slovenija in Jordanija sta dragocena partnerja, zavezana nadaljnjemu tkanju vezi na različnih področjih," so sporočili z MZEZ.

Ministrica @tfajon je princu Rashidu bin El Hassan prenesla zahvalo 🇸🇮 dobrodelni organizaciji @_jhco za sodelovanje pri dostavi humanitarne pomoči v Gazo. S skupnimi napori @MO_RS, @URS_ZR & @SLOinEGY smo samo v zadnjem letu zagotovili 3 transportna letala nujnih zalog hrane v… pic.twitter.com/25dvdVqWH5 — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) February 3, 2025

Fajon obiskala begunski center

Pred pogovori je Fajon v okolici jordanske prestolnice Aman obiskala begunski center Talbieh, ki od leta 1968 deluje pod okriljem agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA). Po navedbah MZEZ center trenutno gosti okrog deset tisoč Palestincev in jim zagotavlja osnovne storitve, kot sta zdravstvo in izobraževanje.

V Amanu se je ministrica sestala tudi z generalnim komisarjem UNRWA Lazzarinijem in mu izrazila skrb nad nedavno sprejeto izraelsko zakonodajo, ki agenciji prepoveduje delovanje na izraelskem ozemlju in v Vzhodnem Jeruzalemu.

"Nobena druga organizacija ali agencija ZN trenutno nima zmogljivosti ali infrastrukture, da bi nadomestila mandat in izkušnje UNRWA," je ocenila Fajon in dodala, da Slovenija ostaja trdno zavezana podpori UNRWA in zagotavljanju pomoči tistim, ki jo potrebujejo.

Predsedniku Skrbniškega odbora Jordanske hašemitske dobrodelne organizacije, princu Rašidu bin El Hasanu je Fajon prenesla zahvalo Slovenije za sodelovanje pri dostavi humanitarne pomoči v Gazo.

Srečala se je tudi z namestnikom izvršnega direktorja Svetovnega programa za hrano Carlom Skaujem in predstavniki Unicefa ter agencije ZN za begunce na Bližnjem vzhodu. Sogovorniki so jo seznanili z razmerami na terenu, Fajon pa jim je zagotovila, da Slovenija ostaja zavezana prizadevanjem ZN za stabilnost, mir in neovirano humanitarno pomoč.

V okviru turneje po Bližnjem vzhodu se bo Fajon v torek in sredo mudila v Libanonu, v četrtek pa naj bi obiskala še Sirijo.