Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
14. 8. 2025,
7.54

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Slovenija dopust promet promet gneča

Četrtek, 14. 8. 2025, 7.54

12 minut

Pred nami prometno najbolj obremenjen konec tedna: začelo se bo že danes

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Gneča na ljubljanski obvoznici | Voznike in voznice pozivajo, naj, ko pride do ustavljanja prometa na avtocestnem omrežju, ustvarijo reševalni pas. | Foto Ksenija Mlinar

Voznike in voznice pozivajo, naj, ko pride do ustavljanja prometa na avtocestnem omrežju, ustvarijo reševalni pas.

Foto: Ksenija Mlinar

Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna tega poletja. Zaradi praznika je gnečo in zastoje na cestah po državi pričakovati že danes.

Od četrtka do ponedeljka bo promet na slovenskem cestnem omrežju dodatno povečan. Največ težav se pričakuje na ljubljanskem obroču, primorski avtocesti ter na avtocestnih odsekih, kjer potekajo dela, opozarjajo na strani infoPot na Facebooku.

Na pretočnost lahko vplivajo tudi morebitne prometne nesreče 

Zaradi sprememb v turističnih tokovih bodo ob koncih in začetkih tedna vse pogostejši zastoji tudi pred predoroma Karavanke in Ljubelj ter na mejnem prehodu Šentilj. Na pretočnost lahko ključno vplivajo morebitne prometne nesreče in drugi izredni dogodki, so še dodali. 

Po podatkih prometnoinformacijskega centra je v četrtek dopoldne pričakovati visoko gostoto prometa, popoldne zelo visoko gostoto prometa, v petek dopoldne zelo visoko gostoto prometa, popoldne visoko, zelo visoka gostota je predvidena tudi za celo soboto in nedeljo. V nekaterih delih Švice, Nizozemske in Nemčije je namreč konec šolskih počitnic, zato je pričakovati, da se bodo številni turisti v soboto in nedeljo odpravili domov.

Promet | Foto: promet.si Foto: promet.si Na pot pojdite spočiti, bodite strpni in ustvarjajte reševalni pas

Ob tem vse voznice in voznike pozivajo, naj spoštujejo hitrostne omejitve, vzdržujejo varnostno razdaljo, ohranjajo strpnost v prometu in gredo na pot spočiti. Prav tako navajajo, naj voznice in vozniki, ko pride do ustavljanja prometa na avtocestnem omrežju, ustvarijo reševalni pas ter omogočijo hitro in varno vožnjo intervencijskih vozil.

Zaradi praznika bo v petek, 15. avgusta, med 8. in 22. uro v veljavi omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Dan prej oziroma v četrtek, 14. avgusta, bo na slovenskem avtocestnem omrežju pričakovano močno povečan promet tovornih vozil, kar bo vplivalo na pretočnost, so še opozorili. 

Razmere na cesti lahko spremljate na spodnji povezavi: 

Mejni prehodi: 

nesreča kombi
Avtomoto Skrite nevarnosti v kombiju: otrok ležal na leseni postelji #foto
zastoj
Avtomoto Nesreča motorista na primorski avtocesti, nastal je zastoj
Slovenija dopust promet promet gneča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.