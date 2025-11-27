Odbojkarji ACH Volley bodo ob 20. uri v Tivoliju na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige prvakov branili lepo prednost. Na prvi tekmi so Radnički premagali s 3:0, tako da jim za preboj v skupinski del zadostuje že poraz z 2:3. Če jim bo uspelo, bodo čez dva tedna v okviru prvega kola lige prvakov gostovali v Italiji pri aktualnem evropskem prvaku Itasu Trentinu .

Le še ena stopnička loči odbojkarje ACH Volleyja Ljubljana do izpolnitve prvega letošnjega velikega cilja, uvrstitve v skupinski del lige prvakov. Trije odbojkarski velikani v skupini A, italijanski (tudi evropski), turški in francoski prvak, čakajo še četrtega udeleženca skupine, ki ga bo dala večerna tekma v dvorani Tivoli.

Gostitelji povratnega obračuna so v odličnem položaju, saj so tekmeca Radnički iz Kragujevca v gosteh premagali brez izgubljenega niza po 73 minutah igre. Pri ljubljanskem moštvu je bil najbolj razpoložen 20-letni Luka Marovt z 21 točkami, izkušeni Tonček Štern jih je dodal 12, medtem ko je pri Radničkem največ točk dosegel 39-letni Mladen Bojović (12).

Minuli konec tedna sta sicer obe ekipi gostovali in zmagali. ACH Volley Ljubljana je na slovenskem prvenstvu v Murski Soboti s 3:0 premagal ekipo Panvite Pomgrada, Radnički pa je s 3:1 v Velikem Gradištu ob romunski meji v okviru četrtfinala pokalnega tekmovanja premagal domačo ekipo VGSK.

"Popolnoma drugače in bistveno boljše je biti v tako odličnem položaju pred povratno tekmo, kot smo pa bili pred tekmo z Romuni. Zavedamo se, da se tudi ekipa Radničkega še ni predala in bo poskusila narediti vse, da nam zagreni življenje. Po zmagi na domačem prvenstvu smo imeli dovolj časa za kvaliteten trening in pripravo na nasprotnika. Vzdušje v ekipi je odlično, vsi že komaj čakamo polne tivolske tribune in tekmo, ki nam v primeru uspeha, prinaša nastopanje v ligi prvakov," je pred dvobojem v klubski mikrofon dejal Alen Pajenk.

V primeru skupne zmage - ACH Volleyju za napredovanje zadostuje tudi poraz z 2:3 - bodo Ljubljančani že čez dva tedna v okviru 1. kola lige prvakov gostovali v Italiji pri aktualnem evropskem prvaku Itasu Trentinu.

