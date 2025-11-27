Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
27. 11. 2025,
14.35

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Igor Kolaković odbojkarska liga prvakov odbojka ACH Volley

Četrtek, 27. 11. 2025, 14.35

12 minut

Odbojkarska liga prvakov, kvalifikacije, 3. krog (povratne tekme)

ACH Volley na domačem terenu za vstop v ligo prvakov

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ACH Volley | Odbojkarji ACH Volley bodo zvečer branili lepo prednost za preboj v skupinski del lige prvakov. Za napredovanje jim proti Radničkemu zadostuje že poraz z 2:3. | Foto ACH Volley Ljubljana

Odbojkarji ACH Volley bodo zvečer branili lepo prednost za preboj v skupinski del lige prvakov. Za napredovanje jim proti Radničkemu zadostuje že poraz z 2:3.

Foto: ACH Volley Ljubljana

Odbojkarji ACH Volley bodo ob 20. uri v Tivoliju na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige prvakov branili lepo prednost. Na prvi tekmi so Radnički premagali s 3:0, tako da jim za preboj v skupinski del zadostuje že poraz z 2:3. Če jim bo uspelo, bodo čez dva tedna v okviru prvega kola lige prvakov gostovali v Italiji pri aktualnem evropskem prvaku Itasu Trentinu.

ACH Volley : Dinamo Bukarešta
Sportal Opozorilo kljub lepi prednosti: Če bomo razmišljali tako, se lahko opečemo

Le še ena stopnička loči odbojkarje ACH Volleyja Ljubljana do izpolnitve prvega letošnjega velikega cilja, uvrstitve v skupinski del lige prvakov. Trije odbojkarski velikani v skupini A, italijanski (tudi evropski), turški in francoski prvak, čakajo še četrtega udeleženca skupine, ki ga bo dala večerna tekma v dvorani Tivoli.

Gostitelji povratnega obračuna so v odličnem položaju, saj so tekmeca Radnički iz Kragujevca v gosteh premagali brez izgubljenega niza po 73 minutah igre. Pri ljubljanskem moštvu je bil najbolj razpoložen 20-letni Luka Marovt z 21 točkami, izkušeni Tonček Štern jih je dodal 12, medtem ko je pri Radničkem največ točk dosegel 39-letni Mladen Bojović (12).

Minuli konec tedna sta sicer obe ekipi gostovali in zmagali. ACH Volley Ljubljana je na slovenskem prvenstvu v Murski Soboti s 3:0 premagal ekipo Panvite Pomgrada, Radnički pa je s 3:1 v Velikem Gradištu ob romunski meji v okviru četrtfinala pokalnega tekmovanja premagal domačo ekipo VGSK.

S tribun pričakujejo bučno spodbudo. | Foto: Filip Barbalić S tribun pričakujejo bučno spodbudo. Foto: Filip Barbalić

"Popolnoma drugače in bistveno boljše je biti v tako odličnem položaju pred povratno tekmo, kot smo pa bili pred tekmo z Romuni. Zavedamo se, da se tudi ekipa Radničkega še ni predala in bo poskusila narediti vse, da nam zagreni življenje. Po zmagi na domačem prvenstvu smo imeli dovolj časa za kvaliteten trening in pripravo na nasprotnika. Vzdušje v ekipi je odlično, vsi že komaj čakamo polne tivolske tribune in tekmo, ki nam v primeru uspeha, prinaša nastopanje v ligi prvakov," je pred dvobojem v klubski mikrofon dejal Alen Pajenk.

V primeru skupne zmage - ACH Volleyju za napredovanje zadostuje tudi poraz z 2:3 - bodo Ljubljančani že čez dva tedna v okviru 1. kola lige prvakov gostovali v Italiji pri aktualnem evropskem prvaku Itasu Trentinu

Liga prvakov, kvalifikacije, tretji krog (povratna tekma)

Četrtek, 27. november

Preberite še: 

Benfica : otp banka branik
Sportal Mariborčanke gladko odpravile Grkinje
OK i-Vent Maribor
Sportal Še četrti poraz Mariborčanov
Gen-i Volley
Sportal Novogoričanke evropsko pot začele zmagovito na Slovaškem

Igor Kolaković odbojkarska liga prvakov odbojka ACH Volley
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.