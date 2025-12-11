ACH Volley precej namučil sloviti Trentino

Odbojkarji ACH Volleyja so s porazom odprli skupinski del lige prvakov. V skupini A jih je v Trentu s 3:0 (23, 23, 21) premagal italijanski prvak Trentino, kljub na videz gladkemu porazu je ljubljanska ekipa pustila dober vtis, tekmecu je nudila dostojen odpor in bi lahko iztržila tudi ugodnejši izid.

Italijani so imeli boljši servis, razpoloženega zvezdnika Alessandra Michieletta in pa tudi nekaj več sreče. Prvi niz so zaključili z udarcem na črto, drugega z napako Luke Marovta v protinapadu, v tretjem pa so že zaostajali s 17:19, v končnici pa se rešili z odličnimi servisi Thea Faureja in Michieletta.

Ljubljanski odbojkarji so pred odhodom k enemu od favoritov tekmovanja odpotovali optimistično razpoloženi. Vlogo favorita so prepustili gostiteljem, a so menili, da so dovolj kakovostni, da bi se jim ob njihovem nekoliko slabšem dnevu lahko posrečilo presenetiti. Kljub številnim zvezdnikom so se bali le Michieletta in italijanski reprezentant je tudi pokazal, da povsem upravičeno.

V tretjem nizu so bili odbojkarji slovenskega kluba tisti, ki so diktirali ritem. Foto: CEV

Sprejemalec Trentina je bil najzaslužnejši za prvi niz. Po izidu 2:3 je nanizal serijo vrhunskih servisov in poskrbel za osem zaporednih točk in vodstvo 10:3. Čeprav so se oranžni zmaji v nadaljevanju niza bližali, po dveh zaporednih točkah prišli do izida 21:23, pozneje pa po napaki tekmecev tudi na 23:24, pa so bili gosti za las prekratki, zmanjkalo jim je nekaj milimetrov, za toliko se je pri zadnji italijanski točki žoga držala zadnje linije igrišča.

Tudi v drugem nizu so imeli domači pobudo, vodili z 12:9, po novem asu Michieletta 20:17 in pred koncem tudi 24:20, a slovenski prvaki so spet prišli le na točko zaostanka. Spet pa jim je manjkal milimeter, toliko so bile roke italijanskega bloka pri zadnji točki blizu mreže, v katero je žogo poslal Marovt. Gostujoči trener Igor Kolaković je sicer od sodnikov zahteval pregled posnetka, ki pa se za njegovo ekipo ni srečno končal.

V tretjem nizu pa so bili Slovenci tisti, ki so diktirali ritem. A le do končnice. Po izidu 17:19 je Tonček Štern, s 15 točkami najučinkovitejši igralec slovenske vrste, pri Italijanih jih je Michieletto dosegel 21, prejel blok, v sami končnici pa sta Faure in Michieletto prispevala dva asa, slednji je z njim tekmo tudi končal.

V naslednjem krogu lige bo v Tivoliju gostoval Ziraat Bankkart Ankara, tekma bo 8. januarja.

Liga prvakov, prvi krog

Četrtek, 11. december

Sreda, 10. december

Torek, 9. december

Lestvice:

