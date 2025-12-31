Jan Kozamernik in Nika Milošič sta najboljša slovenska odbojkarja, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Veljavno spletno glasovnico je oddalo 2663 ljubiteljev odbojke, ločeno pa so glasovali še člani Strokovnega sveta, člani Komisije za odbojko na mivki in Komisije za odbojko sede.

Jan Kozamernik se je v prvih mesecih iztekajočega leta izkazal z dobrimi predstavami v dresu italijanskega prvaka Itas Trentina, s katerim je v sezoni 2024/25 osvojil srebrno odličje na svetovnem klubskem prvenstvu, srebro v italijanskem superpokalu ter bron v italijanskem pokalu in evropskem pokalu CEV.

V drugem delu sezone 30-letni Ljubljančan uspešno brani barve japonskega prvoligaša Tokyo Great Bears. V reprezentanci je ob odsotnosti Tineta Urnauta nosil kapetanski trak in slovensko vrsto popeljal do 4. mesta v ligi narodov, bil pa je izbran tudi v idealno postavo zaključnega turnirja na Kitajskem. Na SP, kjer je Slovenija osvojila 11. mesto, je bil Kozamernik tretji najboljši bloker, med 10 najboljših odbojkarjev leta pa ga je uvrstila tudi Mednarodna odbojkarska zveza.

Nika Milošič je z dobrimi igrami v reprezentančnem dresu nase opozorila tudi evropske klube ter se prvič podala na tuje. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije Nika Milošič je v prvem delu letošnjega leta nosila dres mariborske ekipe OTP banka Branik, s katero je osvojila naslov državnih prvakinj, v slovenskem pokalu pa je ekipi pripadlo srebrno odličje. Milošič je v letu 2025 z reprezentanco najprej nastopila v Zlati evropski ligi. Izbrani vrti je pomagala tudi do dveh zmag v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, s tem pa tudi do četrte uvrstitve na EuroVolley.

Milošič je bila odlična tudi na svetovnem prvenstvu na Tajskem, premiernem za slovensko izbrano vrsto. 20-letna odbojkarica s Štajerske, ki se je s soigralkami veselila prvih zmag in tudi preboja v izločilne boje, se je na odbojkarskem mundialu namreč uvrstila tako med naKboljše srednje blokerke kot najboljše serverke rednega dela tekmovanja.

Z dobrimi igrami v reprezentančnem dresu je nase opozorila tudi evropske klube ter se prvič podala na tuje. Za sodelovanje se je dogovorila z dvakratnimi zaporednimi francoskimi prvakinjami, ekipo Levallois Paris Saint-Cloud.

Naziv najboljšega slovenskega odbojkarja na mivki je pripadel Danijelu Pokeršniku, za najboljšo odbojkarico na mivki je bila prvič izbrana Živa Javornik.

Komisija za odbojko sede pri OZS je podelila priznanji za najboljša paraodbojkarja leta 2025. Naziv je prvič pripadel kapetanu slovenske moške reprezentance Matjažu Majdiču, ki je izbrano vrsto popeljal do zlatega odličja na evropskem prvenstvu divizije C na Norveškem. Za najboljšo paraodbojkarico leta je bila prav tako prvič izbrana Tija Vrhovnik.

Strokovni svet Odbojkarske zveze Slovenije je za najboljšega trenerja ženske ekipe leta 2025 izbral Žigo Kosa, za najboljšega trenerja moške ekipe pa Matjaža Hafnerja.

Preberite še: