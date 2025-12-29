Med mladimi evropskimi odbojkarskimi zvezdniki tudi Sillah in Mujanović

Evropska odbojkarska zveza je na seznam vzhajajočih zvezd evropskega odbojkarskega prostora za leto 2025 uvrstila tudi dva slovenska reprezentanta. Fatoumatto Sillah in Nika Mujanovića, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije.

Najperspektivnejše mlade igralke in igralce v Evropi je krovna celinska zveza izbrala med posamezniki, ki so z dobrimi predstavami na klubski in reprezentančni ravni v iztekajočem se letu opozorili nase.

Elitno deseterico sestavljajo Poljak Kewin Sasak, Italijan Mattia Bottolo, Francozinja Iman Ndiaye, Srbkinji Hena Kurtagić in Aleksandra Uzelac, Finec Joonas Jokela ter Čeha Patrik Indra in Monika Brancuska, pa tudi dva slovenska predstavnika Nik Mujanović in Fatoumatta Sillah.

Kot so zapisali pri OZS, je Mujanović z izjemnimi predstavami in dobro formo v letu 2025 dodobra opozoril nase. Sezono je končal kot najboljši napadalec rednega dela francoskega prvenstva s Parizom, v končnici pa je nase opozoril še v dresu Alterna Stade Poitevina.

Na reprezentančni ravni je Mujanović dobro igral v ligi narodov, v kateri je dosegel 126 točk in slovenski izbrani vrsti pomagal do četrtega mesta.

Nik Mujanović Foto: Volleyball World

Na svetovnem prvenstvu na Filipinih je priložnost za dokazovanje dobil še na mestu sprejemalca ter tudi v novi vlogi Sloveniji pomagal k uvrstitvi v izločilne boje. V tej sezoni igra za francoskega prvaka Tours, na 12 tekmah je dosegel že 261 točk, med drugim proti Poitiersu kar 37. Mujanović bo s Toursom v skupinskem delu lige prvakov igral tudi proti ljubljanskemu ACH Volleyju.

Sillah se je zelo hitro uveljavila na evropskem odbojkarskem odru; 23-letna Gambijka in naturalizirana Slovenka je v minuli klubski sezoni z Vasasem Obudo osvojila tretje mesto v pokalu Cev, tretje mesto v madžarskem pokalu in naslov državnih prvakinj.

Zeleno luč za nastop v slovenski reprezentanci je dobila konec junija, že na svojih prvih tekmah v slovenskem dresu pa postala najboljša napadalka zlate evropske lige.

Na svetovnem prvenstvu na Tajskem, prvem za Slovenijo, je imela ključno vlogo pri uvrstitvi v osmino finala. SP je končala z 80 točkami in se uvrstila na 12. mesto najboljših napadalk prvenstva. V aktualni sezoni igra za italijansko ekipo Carraro Prosecco DOC Conegliano.

