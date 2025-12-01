Slovenski odbojkar Žiga Štern je bil z 19 točkami pomemben člen pri zmagi ruskega Jeniseja nad Novo, 22 točk pa je dodal tudi na obračunu z Dinamom, so v pregledu tedna zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije. Nik Mujanović pa je v francoskem prvenstvu k zmagi Toursa nad Atlantiqom prispeval 20 točk.

Verona se je v 8. krogu italijanskega prvenstva veselila nove zmage s 3:1 nad Padovo, k novemu klubskemu uspehu pa tokrat nista prispevala ne Rok Možič ne Uroš Planinšič.

Imoco Conegliano je s Fatoumatto Sillah, ki je na obračunu zbrala 16 točk, s popolnim izkupičkom odpravil zasedbo Perugie, Monviso Mije Šiftar pa je po petih nizih klonil proti Vallefogliji.

Na Poljskem je kapetanka slovenske reprezentance Saša Planinšec s svojim Lodžem slavila nad mestnim tekmecem LKS Lodžem. Srednja blokerka je k zmagi tokrat prispevala sedem točk.

Foto: Volleyball World

V ruskem prvenstvu je ekipa Zarečja slovenske organizatorke Eve Pavlovič Mori v 11. krogu prvenstva slavila nad Tulico Tulo.

Na parket nemškega prvenstva pa se je po poškodbi vrnila tudi Lorena Lorber Fijok, ki je v 7. krogu z Dresdnerjem premagala zasedbo Aachna, pri tem pa prispevala tri točke.

V francoskem prvenstvu dobro igra Nik Mujanović, Rok Bračko pa je moral s Chaumontom po petih nizih priznati premoč Tourcoingu. Pariški Levallois Nike Milošič je tokrat klonil proti Cannetu, Slovenka pa je prišla do sedmih točk.

Uspešen vikend je tudi za Slovenci v romunskem prvenstvu. Ekipa Voluntari Anje Mazej je v 7. krogu slavila nad Clujem, Mirta Velikonja Grbac pa je k zmagi Dinama iz Bukarešte, ki je ugnal Lugoj, prispevala pet točk.

Sašo Štalekar se je tokrat z Galatijem veselil kar dveh zmag. V 6. krogu je odpravil zasedbo Steaua, medtem ko je v sedmem premagal Corono. Srednji bloker je dosegel sedem oziroma deset točk.

Jan Kozamernik bo s tokijsko zasedbo Great Bears spet na parketu 6. decembra, ko bo odigral dva obračuna proti zasedbi Osake Bluteon.