Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
11.30

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Odbojkarska zveza Slovenije odbojka Nik Mujanović Žiga Štern

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 11.30

41 minut

Pregled tedna slovenskih odbojkarjev in odbojkaric

Štern in Mujanović v dobri formi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska odbojkarska reprezentanca : Nemčija, svetovno prvenstvo, Žiga Štern | Foto Volleyball World

Foto: Volleyball World

Slovenski odbojkar Žiga Štern je bil z 19 točkami pomemben člen pri zmagi ruskega Jeniseja nad Novo, 22 točk pa je dodal tudi na obračunu z Dinamom, so v pregledu tedna zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije. Nik Mujanović pa je v francoskem prvenstvu k zmagi Toursa nad Atlantiqom prispeval 20 točk.

Verona se je v 8. krogu italijanskega prvenstva veselila nove zmage s 3:1 nad Padovo, k novemu klubskemu uspehu pa tokrat nista prispevala ne Rok Možič ne Uroš Planinšič.

Imoco Conegliano je s Fatoumatto Sillah, ki je na obračunu zbrala 16 točk, s popolnim izkupičkom odpravil zasedbo Perugie, Monviso Mije Šiftar pa je po petih nizih klonil proti Vallefogliji.

Na Poljskem je kapetanka slovenske reprezentance Saša Planinšec s svojim Lodžem slavila nad mestnim tekmecem LKS Lodžem. Srednja blokerka je k zmagi tokrat prispevala sedem točk.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Turčija, svetovno prvenstvo, Saša Planinšec | Foto: Volleyball World Foto: Volleyball World

V ruskem prvenstvu je ekipa Zarečja slovenske organizatorke Eve Pavlovič Mori v 11. krogu prvenstva slavila nad Tulico Tulo.

Na parket nemškega prvenstva pa se je po poškodbi vrnila tudi Lorena Lorber Fijok, ki je v 7. krogu z Dresdnerjem premagala zasedbo Aachna, pri tem pa prispevala tri točke.

V francoskem prvenstvu dobro igra Nik Mujanović, Rok Bračko pa je moral s Chaumontom po petih nizih priznati premoč Tourcoingu. Pariški Levallois Nike Milošič je tokrat klonil proti Cannetu, Slovenka pa je prišla do sedmih točk.

Uspešen vikend je tudi za Slovenci v romunskem prvenstvu. Ekipa Voluntari Anje Mazej je v 7. krogu slavila nad Clujem, Mirta Velikonja Grbac pa je k zmagi Dinama iz Bukarešte, ki je ugnal Lugoj, prispevala pet točk.

Sašo Štalekar se je tokrat z Galatijem veselil kar dveh zmag. V 6. krogu je odpravil zasedbo Steaua, medtem ko je v sedmem premagal Corono. Srednji bloker je dosegel sedem oziroma deset točk.

Jan Kozamernik bo s tokijsko zasedbo Great Bears spet na parketu 6. decembra, ko bo odigral dva obračuna proti zasedbi Osake Bluteon.

Odbojkarska zveza Slovenije odbojka Nik Mujanović Žiga Štern
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.