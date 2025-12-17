Mariborčani brez zmage končali srednjeevropsko ligo

Odbojkarji i-Venta Maribora so doživeli še šesti poraz v srednjeevropski ligi. Na domačem turnirju so proti Mursi iz Osijeka izgubili z 0:3 (-29, -21, -23).

Varovanci trenerja Sebastijana Škorca so že po torkovem porazu v dvorani Tabor proti zagrebški Mladosti ostali brez možnosti za napredovanje na zaključni turnir, že tako pa so imeli po štirih porazih daleč najslabše izhodišče.

Z današnjim šestim porazom pa so brez zmage tudi končali redni del tekmovanja. Najbližje osvojenemu nizu so bili v tretjem, ko so že vodili s 23:20, a so gosti s petimi zaporednimi točkami končali njihove upe na osvojeni niz. V prvem so Mariborčani ubranili šest zaključnih žog tekmeca, sedme pa niso uspeli.

Pri domačih je 15 točk dosegel Bryan Martinez, 10 jih je dodal Žiga Donik, pri gostih pa je z 21 točkami izstopal Leo Andrić.

Redni del tekmovanja se bo končal januarja in februarja s preostalimi tekmami drugih in tretjih turnirjev.

Na lestvici je trenutno prva Zadruga Dob s štirimi zmagami s prav toliko tekem, sledi zagrebška Mladost s tremi zmagami po štirih dvobojih. Tudi ostale štiri ekipe so še v lovu na zaključni turnir najboljše četverice.