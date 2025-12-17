Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
17. 12. 2025,
21.43

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
odbojka Srednjeevropska liga i-Vent Maribor

Sreda, 17. 12. 2025, 21.43

36 minut

Srednjeevropska liga, Maribor

Mariborčani brez zmage končali srednjeevropsko ligo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
OK i-Vent Maribor, Sebastijan Škorc | Varovanci Sebastijana Škorca so končali brez zmage. | Foto CEV

Varovanci Sebastijana Škorca so končali brez zmage.

Foto: CEV

Odbojkarji i-Venta Maribora so doživeli še šesti poraz v srednjeevropski ligi. Na domačem turnirju so proti Mursi iz Osijeka izgubili z 0:3 (-29, -21, -23).

Varovanci trenerja Sebastijana Škorca so že po torkovem porazu v dvorani Tabor proti zagrebški Mladosti ostali brez možnosti za napredovanje na zaključni turnir, že tako pa so imeli po štirih porazih daleč najslabše izhodišče.

Z današnjim šestim porazom pa so brez zmage tudi končali redni del tekmovanja. Najbližje osvojenemu nizu so bili v tretjem, ko so že vodili s 23:20, a so gosti s petimi zaporednimi točkami končali njihove upe na osvojeni niz. V prvem so Mariborčani ubranili šest zaključnih žog tekmeca, sedme pa niso uspeli.

Pri domačih je 15 točk dosegel Bryan Martinez, 10 jih je dodal Žiga Donik, pri gostih pa je z 21 točkami izstopal Leo Andrić.

Redni del tekmovanja se bo končal januarja in februarja s preostalimi tekmami drugih in tretjih turnirjev.

Na lestvici je trenutno prva Zadruga Dob s štirimi zmagami s prav toliko tekem, sledi zagrebška Mladost s tremi zmagami po štirih dvobojih. Tudi ostale štiri ekipe so še v lovu na zaključni turnir najboljše četverice.

Izidi:

Sreda, 17. december
Budućnost ; Mladost Zagreb              1:3 (-22, -22, 14, -24)
i-Vent Maribor : Mursa Osijek           0:3 (-29, -21, -23)

Lestvica:

 1. Zadruga Dob         4   tekme -   11 točk
 2. Mladost Zagreb      4   -   10
 3. Budućnost           5   -  7
 4. Mursa Osijek        4   -   6
 5. Mav Elore-Foxconn   3   -   5
 6. Budva               4   -   5
 7. i-Vent Maribor      6 -    1

ACH Volley
Sportal V četrtfinalu pokala Slovenije le še ena neznanka
Calcit Volley : OTP banka Branik
Sportal Koprčanke prve polfinalistke. Obeta se hud boj pokalnih zmagovalk in državnih prvakinj.
OK i-vent Maribor
Sportal Zagrebški odbojkarji premočni za Mariborčane
odbojka Srednjeevropska liga i-Vent Maribor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.