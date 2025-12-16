Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž., STA

16. 12. 2025,
21.03

Jeffrey Epstein Elon Musk J. D. Vance JD Vance Donald Trump Susie Wiles

Vodja Trumpovega kabineta potrdila izkoriščanje pravosodja za politična obračunavanja

Susie Wiles je vodja osebja predsednika Trumpa v Beli hiši. | Foto Guliverimage

Susie Wiles je vodja osebja predsednika Trumpa v Beli hiši.

Foto: Guliverimage

Vodja kabineta predsednika ZDA Susie Wiles je v intervjuju za revijo Vanity Fair priznala, da Donald Trump prek pravosodnega ministrstva preganja svoje politične nasprotnike. Razkrila je tudi ozadje delovanja vlade. V odzivu na objavo svojih izjav ni zanikala, vendar je zatrdila, da so bile vzete iz konteksta.

Susie Wiles je kritizirala pravosodno ministrico Pam Bondi glede obravnave afere z dosjeji pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina in zagotovila, da bo Trump nadaljeval napade na čolne v Karibih, dokler se predsednik Venezuele Nicolas Maduro ne bo vdal.

"Trump se obnaša kot alkoholik"

Obnašanje predsednika je primerjala z obnašanjem kroničnega alkoholika, ki meni, da ni ničesar, česar ne bi zmogel storiti. Trump ne uživa alkohola in ni nobenega dokaza, ki bi potrjeval nasprotno. Dodala je, da Trump ni tako jezen ali temperamenten, kot se pogosto navaja, čeprav je potrdila njegovo neusmiljenost in odločnost, da se maščuje tistim, ki jih šteje za svoje politične sovražnike.

Donald Trump Melania Trump
Novice Trump za zaprtimi vrati ostro nad Hrvaško

Priznala je, da sta imela s Trumpom ohlapen sporazum, da bo izvajal kampanjo maščevanja političnim nasprotnikom le prvih 90 dni na položaju. "Povedal mi je, da meri na ljudi, ki so ga preganjali. V nekaterih primerih lahko to deluje kot maščevanje, ampak kdo mu lahko to očita? Jaz mu ne morem," je povedala.

Nič groznega o Trumpu v Epsteinovih dosjejih?

Na vprašanje o Epsteinu je Susie Wiles odgovorila, da ni posebej pozorno spremljala, ali so vsi ti bogati, pomembni moški odšli na tisti grdi otok in storili neoprostljive stvari mladim dekletom. Zagotovila je, da v dosjejih, ki jih mora pravosodno ministrstvo objaviti do petka, ni nič groznega o Trumpu.

Susie Wiles je obnašanje predsednika Donalda Trumpa primerjala z obnašanjem kroničnega alkoholika. | Foto: Guliverimage

V intervjuju je Susie Wiles med drugim podpredsednika ZDA JD Vancea opredelila kot ustvarjalca teorij zarot, njegovo preobrazbo iz Trumpovega kritika v privrženca pa kot nenačelno in politično, ker je potreboval podporo med kandidaturo za senat.

Za Muska pravi, da je odvisnik od mamil

Milijarderja Elona Muska je opredelila kot odvisnika od mamila ketamin in zelo čudnega človeka, katerega dejanja niso vedno racionalna. Vodjo urada za proračun Russa Voighta pa je opredelila kot popolnega desničarskega gorečneža.

Elon Musk
Novice Mož, ki je odpustil Elona Muska: Pravil mi je o svojih težavah z ženskami

Povedala je, da je Trumpu svetovala, naj ne pomilosti njegovih privržencev, ki so 6. januarja 2021 napadli zvezni kongres, prav tako neuspešno pa ga je prepričevala, naj ne uvede svojih carin. Tudi glede preganjanja nezakonitih priseljencev se je zavzela za bolj preudarno in usmerjeno politiko. Vendar pa se je z vsemi odločitvami na koncu strinjala.

Odziv Susie Wiles na članek v Vanity Fair

Po objavi intervjuja je Wiles sporočila, da gre za neiskreno oblikovan napad nanjo in najboljšega predsednika, osebje Bele hiše in kabinet v zgodovini. "Pomemben kontekst je bil prezrt, veliko tega, kar sem skupaj z drugimi povedala o ekipi in predsedniku, pa je bilo izpuščeno iz članka. Domnevam, da z namenom, da se o predsedniku in naši ekipi ustvari izjemno kaotična in negativna podoba," je sporočila in zatrdila, da je Trump v 11 mesecih dosegel več kot katerikoli predsednik v osmih letih.
Melania in Donald Trump
