A. P. K.

Torek,
16. 12. 2025,
9.45

Torek, 16. 12. 2025, 9.45

31 minut

Zaročil se je Donald Trump mlajši

Donald Trump Jr., Bettina Anderson | Javnost je decembra 2024 izvedela, da je par v razmerju približno pol leta. | Foto Guliverimage

Javnost je decembra 2024 izvedela, da je par v razmerju približno pol leta.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se je njegov najstarejši sin Donald Trump Jr. zaročil s partnerko Bettino Anderson. To je naznanil na praznični zabavi v Beli hiši, kjer sta se mu pri govoru na odru pridružila tudi zaročenca.

Ameriški predsednik Donald Trump je veselo novico o zaroki svojega najstarejšega sina Donalda Trumpa Jr. in njegove partnerke, članice visoke družbe Palm Beacha Bettine Anderson, naznanil na praznični zabavi v Beli hiši. Zatem sta prisotne nagovorila še sin ameriškega predsednika in njegova nova zaročenka.

Tiskovna predstavnica je kasneje potrdila veselo novico para, že kmalu zatem pa se je na družbenih omrežjih pojavil tudi videoposnetek, ki prikazuje ameriškega predsednika, ki je zbranim gostom v Beli hiši sporočil veselo novico za vso družino Trump.

"Zelo dobro se razumeta in prek mene sta sporočila, da se bosta poročila," je dejal ameriški predsednik Trump, preden je par povabil za govorniški pult. Donald Trump mlajši se je nato zahvalil svoji novi zaročenki, ker je sprejela njegovo snubitev, ter vsem zbranim zaželel vesel božič in srečno novo leto.

Donald Trump Jr. in Bettina Anderson sta v razmerju dobro leto. | Foto: Guliverimage Donald Trump Jr. in Bettina Anderson sta v razmerju dobro leto. Foto: Guliverimage

Nekaj besed pa je spregovorila tudi zaročenka, ki je poudarila, da je bil pretekli konec tedna najboljši v njenem življenju. "To je bil najbolj nepozaben konec tedna. Poročila se bom z ljubeznijo svojega življenja in se počutim kot najsrečnejše dekle na svetu," je povedala Anderson.

Tretja zaroka Donalda Trumpa mlajšega

Za 47-letnega Donalda Trumpa mlajšega je to tretja zaroka. Pred zaroko z Anderson je bil 12 let poročen z Vanesso (Haydon), nekdanjo manekenko in igralko, s katero imata pet otrok. Ločila sta se leta 2018, potem pa je najstarejši sin ameriškega predsednika začel razmerje z ameriško televizijsko voditeljico Kimberly Guilfoyle, s katero sta bila zaročena od leta 2020 do njunega razhoda, ki se je predvidoma zgodil sredi leta 2024.

Že kmalu po razhodu in prekinitvi zaroke z nekdanjo voditeljico Fox News Guilfoyle pa je Trump mlajši začel romanco s trenutno partnerko in novopečeno zaročenko Bettine Anderson.

