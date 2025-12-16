Poslastica v Stožicah, še naprej skrbi za Cedevito Olimpijo

Članska zasedba Cedevite Olimpije bo danes ob 18.30 v okviru 11. kroga rednega dela EuroCupa v Areni Stožice proti Hapoelu iz Jeruzalema lovila zmago za vrnitev na zmagovalne tirnice v evropskem pokalu in obenem mesto na vrhu lestvice skupine A. Olimpija bo igrala brez Roka Radovića, Ognjena Jaramaza in Camerona Houindoja.

Hapoel iz Jeruzalema v Ljubljano prihaja kot kakovosten in fizično močan tekmec, kar dokazuje tudi trenutno stanje na lestvici skupine A v Evropskem pokalu. Izraelski kolektiv je namreč z osmimi zmagami in le dvema porazoma povsem na vrhu, po številu zmag (7) pa mu sledita izenačena Cedevita Olimpija in Bahčešehir. Cedevita Olimpija je še naprej brez Roka Radovića, ki še ni nared za treninge in tekme, ter Ognjena Jaramaza, ki še okreva po poškodbi. Prav tako bo ljubljanska zasedba naslednjih šest tednov brez Camerona Houindoja, ki si je poškodoval dlančnico, so sporočili iz kluba.

"Že v začetku sezone sem omenil, da je Hapoel, skupaj z Bahčešehirjem in Bešiktašem, med tremi najboljšimi ekipami v EuroCupu. Pričakujem zelo težko tekmo. Naši tekmeci so v dobrem ritmu in zelo dobri formi. Hapoel je odlično pokrit na vseh igralnih položajih. Mi smo na začetku sezone izkoristili priložnost, da jih presenetimo in tekmo po zaostanku obrnemo v svojo korist. Tekma v Ljubljani bo zagotovo veliko težja kot tista v Beogradu. Za igro imajo na voljo vse igralce, okrepili so se tudi na igralnem položaju štirice. Zagotovo k nam prihaja ena od najboljših ekip v tekmovanju, zato nas čaka zelo težka tekma," je pred torkovim obračunom v Stožicah povedal glavni trener članske ekipe Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

"Tekma v Ljubljani bo zagotovo veliko težja kot tista v Beogradu," je poudaril Mitrović. Foto: Aleš Fevžer

Hapoel je zadnji poraz v EuroCupu doživel 15. oktobra pri Manresi. To je bil drugi od dveh zaporednih porazov, prvega so Izraelcem zadali košarkarji Cedevite Olimpije teden dni pred tem. V zadnjem obdobju je Hapoel v Evropskem pokalu zabeležil sedem zaporednih zmag, v prejšnjem kolu izkoristil poraz zmajev v Manresi, premagal Hamburg in skočil na vrh lestvice skupine.

Cedevita Olimpija in Hapoel sta se v tej sezoni prvič srečala v drugem krogu rednega dela BKT EuroCupa, Ljubljančani pa so v Beogradu 8. oktobra zabeležili zanesljivo zmago z rezultatom 99:84. Izraelski klub je sicer bolje vstopil v tekmo in na glavni odmor s seboj odnesel 11 točk prednosti (53:42), v drugem polčasu pa so zmaji zrežirali popoln preobrat, dosegli kar 57 točk, Hapoelu pa jih dopustili le 31.

