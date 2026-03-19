Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Petra Mavrič

Četrtek,
19. 3. 2026,
4.00

Osveženo pred

1 ura, 42 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Planica Planica smučarski skoki Sašo Komovec

Četrtek, 19. 3. 2026, 4.00

1 ura, 42 minut

Na Letalnici bratov Gorišek prvič tudi ženska tekma

Sašo Komovec: Sobotno popoldne bo prelomno, nov model v veliko pomoč pri pripravi letalnice

Avtor:
Petra Mavrič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,45
Letalnica bratov Gorišek | Letalnica bratov Gorišek bo med 26. in 29. marcem prizorišče zaključka svetovnega pokala tako za smučarske skakalce kot skakalke. | Foto www.alesfevzer.com

Letalnica bratov Gorišek bo med 26. in 29. marcem prizorišče zaključka svetovnega pokala tako za smučarske skakalce kot skakalke.

Foto: www.alesfevzer.com

Smučarski skakalci in skakalke odštevajo dneve do konca sezone svetovnega pokala, ki jo bodo prihodnji teden premierno skupaj zaključili v Planici na Letalnici bratov Gorišek. "Gre za prelomen trenutek za dekleta. Naša naloga je, da zagotovimo varno in atraktivno tekmo ter, da pokažemo, da dekleta ne samo zmorejo, ampak obvladajo," pravi vodja ženske sobotne tekme svetovnega pokala v Planici Sašo Komovec. Ob tem je pojasnil, da letalnico pripravljajo tudi s pomočjo novega modela, ki jim pomaga do čim bolj natančnih izračunov količine staljenega snega.

Sašo Komovec
Planica navijači, letalnica bratov Gorišek
Čez teden dni bo Letalnica bratov Gorišek znova tradicionalno prizorišče zaključka svetovnega pokala za skakalce, prvič pa bo na njej tekmovalno letelo tudi omejeno število skakalk. Do prihodnje srede, ko bo na sporedu preizkus letalnice, marljive planiške delavce čaka še kar nekaj dela.

"Trenutno smo v polnem pogonu priprave letalnice. Trenutno je izziv preparacija snega na doskočišču. Ta sneg so izdelovali v Nordijskem centru, za kar se jim zahvaljujemo, saj so že od decembra naredili ogromno tehničnega snega. Tega je zdaj treba preparirati tako, da bo kompakten in ne bo težav s pripravo doskočišča. Deloma delamo strojno, v zadnjih dneh pa ročno. Snega smo imeli celo preveč in ga trenutno odstranjujemo in razporejamo po letalnici. Zaletišče je že pripravljeno, delamo pa še na malenkostih. Priprava zaradi dvojnega programa ni nič drugačna, je pa seveda za naše delavce na letalnici večji izziv, saj bodo dnevi daljši. Iz pol dneva v petek in soboto smo prišli na dva cela dneva. Zelo naporno bo, zato smo angažirali nekaj novih moči," je na novinarski konferenci pojasnil nekdanji smučarski skakalec Sašo Komovec, ki bo pod Poncami v vlogi vodje ženske tekme svetovnega pokala.

Sašo Komovec bo pod Poncami v vlogi vodje ženske tekme svetovnega pokala. Foto: Vid Ponikvar

Nov model za natančnejše izračune

Kot je pojasnil, jim pri pripravi pomaga nov model, po katerem lahko natančneje izračunajo, koliko snega bo skopnelo do tekme. "Gre za razvoj modela, kako čim bolj natančno izračunati količino staljenega snega. Za pripravo letalnice potrebujemo sedem tisoč kubikov snega, na letalnici pa ga je bilo še pred 14 dnevi dvakrat toliko, 14 tisoč. Ta sneg postopoma po fazah odstranjujemo, pri tem pa smo vedno v dilemi, koliko snega do kdaj odstraniti. Pri tem nam bo ta model v veliko pomoč, saj bomo lahko točno izračunali, koliko ga bo pobiralo glede na vremensko napoved. En vstopni podatek je temperatura, drugi pa sondiranje snega. Kakšen sneg je, kakšna je struktura snega, saj se različen sneg različno tali. S tem bomo letalnico veliko lažje kakovostno pripravili do konca. Vzamemo vzorce snega in na podlagi tega podatka in na podlagi vremenske napovedi lahko do centimetra natančno izračunamo, koliko snega nam bo v teh dneh skopnelo."

"Nov model nam bo zelo pomagal, saj bomo lahko točno izračunali, koliko snega bo pobiralo glede na vremensko napoved." Foto: Grega Valančič In kaj trenutno kaže vremenska napoved? "Za zdaj kaže, da se bo sneg talil počasneje, kot smo misli, saj je v Planici še vedno zima. Še posebej v tem tednu do začetka naslednjega pričakujemo kar precej nizke temperature za ta letni čas, ki se bodo nato zviševale za konec tedna, ki bo verjetno najlepši," je novinarjem dejal Komovec in dodal, "da bi si upal trditi, da ta model še nikjer ni bil uporabljen, saj ga razvijamo skupaj z našo meteorološko službo. To je nekaj, kar bo samo planiško".

Rekord bi bil češnja na torti, glavni cilj pa je varna tekma

Kot je trenutno moški svetovni rekord, pod katerega se je lani z 254,5 metra dolgim poletom podpisal Domen Prevc. Lastnica ženskega rekorda je Nika Prevc, ki je lani v Vikersundu poletela 236 metrov, zdaj pa bo prvič letela še na domačih tleh.

"Ženska tekma bo nekaj posebnega, sobota popoldne je novost, to bo posebno popoldne. Zagotovo gre za prelomen trenutek, ker tudi fantje, ko pridejo z drugih letalnic v Planico, rečejo 'To pa so poleti'. Dekleta se bodo zagotovo počutila podobno. Naša naloga je, da zagotovimo varno in atraktivno tekmo ter pokažemo, da dekleta ne samo zmorejo, ampak obvladajo. Želimo imeti varno in atraktivno tekmo. Če bo pa še kaj več, pa super. Svetovnega rekorda si seveda želimo, to bi bila češnja na torti, a o rekordu je težko govoriti oziroma ga napovedovati. Takšne stvari se zgodijo, če se poklopijo vsi pogoji, dejavniki. Naš cilj je varna in lepa tema," je zaključil Komovec.

... Nika Prevc pa v Vikersundu pri 236 metrih. Bi lahko v Planici izboljšala rekord? Foto: Reuters

Dva velika kristalna globusa za družino Prevc

Prvič se bo zgodilo, da bosta veliki kristalni globus za skupno zmago svetovnega pokala prejela brat in sestra Domen in Nika Prevc (ona že tretjega zaporednega), v igri pa sta tudi mala kristalna globusa.

Od slovenskih skakalk bo lahko tekmovala še Nika Vodan. Moška ekipa pa bo v celoti znana po tekmah celinskega pokala v Zakopanah, imajo pa mesto v njej že zagotovljeno Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žak Mogel in Rok Oblak, je na konferenci dodal vodja panoge smučarski skoki in nordijska kombinacija Gorazd Pogorelčnik.

V četrtek ob 10. uri bodo moške kvalifikacije za petkovo posamično tekmo, ki bo ob 15. uri.

V soboto ob 9.30 sledi moška ekipna tekma, ob 15. uri pa še zgodovinska ženska finalna tekma zime. Za konec sezone bo v nedeljo ob 10. uri še moški finale.

Planica Planica smučarski skoki Sašo Komovec
