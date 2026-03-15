Japonec Tomofumi Naito se po odpovedi finalne serije posamične tekme na Hollmenkollnu, kjer je prva serija potekala v izjemno zahtevnih vetrovnih razmerah, veseli premierne zmage. Za 0,1 točke je za zmagovalcem zaostal Anže Lanišek, tretji je bil Finec Antti Aalto, Domen Prevc je končal na devetem mestu. Mnogi skakalci so imeli ob prvem skoku hude težave, Philipp Raimund se po težavah rojaka Felixa Hoffmanna sploh ni odločil za nastop. "Pri obeh fantih (Domnu in Anžetu) sploh nisem bil prepričan, ali bi po zeleni luči sploh dal znak za skok. K sreči je bilo na koncu vse v redu, bilo pa je kar na meji smiselnosti," je po tekmi za nacionalno televizijo dejal glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota. Karavana se zdaj seli v Vikersund, kjer bodo konec prihodnjega tedna poleti.

Že zaključek ženske posamične tekme nad Oslom je dal slutiti, da moško karavano čaka težko delo, saj se je prizorišču že začela približevati vremenska fronta. Spremenljiv veter je močno oteževal izvedbo prve serije, v kateri so imeli mnogi skakalci ogromno težav in se morali ob skokih reševati.

Brez preboja v finale, ki so ga naposled vendarle odpovedali, so tako na primer ostali Rjoju Kobajaši, Daniel Tschofenig, Johann Andre Forfang, Felix Hoffmann … Po skoku Hoffmanna se je njegov rojak, olimpijski prvak s srednje naprave Philipp Raimund odločil, da ne bo skočil. "Ne bom skočil v tem sran**," je dal organizatorjem vedeti, da se ne bo spustil v nevarne razmere. Pozneje je pojasnil, da je bila odločitev njegova in ne trenerjeva.

Tomofumi Naito je skočil do prve zmage.

Naito ob prvencu desetinko pred Laniškom

Na koncu so obveljali rezultati prve serije. Prve zmage svetovnega pokala se tako veseli Japonec Tomofumi Naito, ki je pristal pri 131,5 metrih in za zgolj desetinko prehitel drugega Anžeta Laniška, ki je z zaletnega mesta nižje skočil 127 metrov. Na tretjem mestu je tekmo z eno serijo končal Finec Antti Aalto, zbral je točko manj od Laniška.

Vodilni skakalec sezone Domen Prevc je s 127,5 metri dolgim skokom, ob katerem je dobil večji vetrovni odbitek, končal na devetem mestu.

Domen Prevc je končal na devetem mestu.

Preostali Slovenci so ostali brez točk, Žak Mogel (117,5 metra) je končal na 36. mestu, Rok Oblak (114) na 39., Žiga Jančar pa je obstal v kvalifikacijah.

Lanišek zadovoljen, da se je zbral in da je bil skok pravi

"Najbolj me veseli, da sem se uspel zbrati za skok, da sem stvari iz treninga prenesel na tekmo. Iz tega je treba zdaj nadaljevati naprej. Je posebna skakalnica, kot je lepo za pogledati, se pa zaradi vetra veliko obrača, zato je treba biti potrpežljiv, ne izsiljevati, čakati, da metri sami pridejo. Ko sem videl zeleno, sem rekel, da mora biti že dovolj varno za skok," je po drugem mestu za nacionalno televizijo dejal Lanišek, na opazko o zgolj desetinki zaostanka, pa dodal: "Desetinka ... enkrat je meni v prid, drugič ne. Bolj me veseli, da je bil skok tisti pravi. Tudi če bi bil četrti, bi bil s tem skokom zadovoljen."

Hrgota: Na meji smiselnosti

"Lahko gledamo na način, da je Anže za samo eno desetinko zgrešil zmago, lahko pa bi se zgodilo marsikaj. Pri obeh fantih (Domnu in Anžetu) nisem bil prepričan, ali bi jima ob zeleni luči sploh dal znak za nastop. K sreči je bilo na koncu vse v redu, bilo pa je kar na meji smiselnosti, tako da je bila edina pravilna odločitev, da so odpovedali po prvi seriji," je za nacionalno televizijo dejal glavni trener Slovencev Robert Hrgota.

"Že na odskočnem pomolu je precej velika razlika v vetru od vetra spodaj, kaj šele na vrhu, ki je povsem na odprtem. Veter je moral biti zgoraj zelo močan, čestitke tekmovalcem, da so stali mirni in zbrani. Kaj drugega ni dodati," je še dejal Hrgota.

Skakalce do konca sezone zdaj čakajo le še tekme na letalnici, prihodnji teden bodo leteli v Vikersundu, med 26. in 29. marcem pa bodo sezono tradicionalno končali v Planici.

Izidi, Oslo (1 serija): 1. Tomofumi Naito (Jap) 128,7 točke (131,5 m)

2. Anže Lanišek (Slo) 128,6 (127)

3. Antti Aalto (Fin) 127,6 (131)

4. Naoki Nakamura (Jap) 125,2 (131)

5. Niko Kytosaho (Fin) 122,4 (128)

6. Stephan Embacher (Avt) 120,4 (127,5)

...

9. Domen Prevc (Slo) 118,5 (127,5)

...

- brez točk: 36. Žak Mogel (Slo), 39. Rok Oblak (Slo);

- brez tekme: Žiga Jančar (Slo); Svetovni pokal (26/30): 1. Domen Prevc (Slo) 1932 točk*

2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1173

3. Daniel Tschofenig (Avt) 1049

4. Ren Nikaido (Jap) 997

5. Philipp Raimund (Nem) 948

6. Anže Lanišek (Slo) 927

...

27. Timi Zajc (Slo) 230

40. Rok Oblak (Slo) 81

59. Žiga Jančar (Slo) 12

66. Žak Mogel (Slo) 5

... Pokal narodov: 1. Avstrija 5266 točk

2. Slovenija 3873

3. Japonska 3514

...

- Opomba: Domen Prevc (*) je že zmagovalec svetovnega pokala sezone 2025/26. Vir: STA

Kako je bilo v kvalifikacijah?

Če se po jutru dan pozna, se nam obeta dobra nedelja. Domen Prevc, ki je v soboto po ponesrečenem prvem skoku na 42. mestu ostal brez finala, je bil danes v kvalifikacijah odlično razpoložen in je z najdaljšim skokom (137 metrov in 144.5 točke) prepričljivo dobil kvalifikacije.

Drugo mesto je osvojil njegov rojak Anže Lanišek (133.5 m/137 točk), tretji pa je bil Avstrijec Stephan Mbacher s 130 metri in 130.9 točkami. Na tekmo sta se uvrstila še dva Slovenca, Žak Mogel s 23. mestom (124.5/114.5) in Rok Oblak s 50. mestom (118.0/101.5). Žiga Jančar je z 51. mestom (119.5/100.3) ostal brez priložnosti na tekmi.

Smučarski skoki, Holmenkollen, kvalifikacije (m):

Sobotna tekma se za slovenski tabor ni izšla po pričakovanjih. Zmagovalec svetovnega pokala Domen Prevc je po ponesrečenem prvem skoku na 42. mestu ostal brez finala, Anže Lanišek pa je finale ujel z 29. mestom, v tem pa pridobil 15 mest in končal kot 14. Do peščice točk je z 28. mestom prišel še Žak Mogel.

Po nedeljskem programu skakalce do konca sezone čakajo preizkušnje le še na letalnicah, najprej v Vikersundu, za konec še v Planici.