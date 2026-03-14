Norvežani izlili bes, Domen Prevc se ni dal motiti

Kvalifikacije za sobotno tekmo svetovnega pokala v Oslu so zaznamovale zelo zahtevne vetrovne razmere, ki so pri nekaterih povzročile pravo dramo. Domači adut Marius Lindvik je imel pri skoku ogromno težav. Po odrivu z mize ga je povsem premetavalo, kvalifikacije pa končal na zadnjem, 65. mestu. Medtem ko so bili Norvežani po tekmi vidno jezni, sta slovenska skakalca Domen Prevc in Anže Lanišek ostala zbrana ter kvalifikacije končala na prvem in tretjem mestu.

Za petkove kvalifikacije v Oslu so vremenoslovci napovedali zelo težke vetrovne razmere in na koncu se je izkazalo, da je bilo temu res tako.

Na skakalnici na Holmenkollnu je veter v kvalifikacijah pokazal zobe. Najslabše jo je odnesel prav domačin Marius Lindvik, ki je skočil vsega 96,5 metra in kvalifikacije končal na zadnjem mestu. Norveški tabor je bil po koncu močno razburjen, saj so domači skakalci menili, da bi morala žirija v takšnih razmerah reagirati drugače.

"Grozno, da povabimo ves svet k nam, potem pa skačemo v razmerah"

"Smuči mu je dobesedno vrglo v obraz. To je zelo neprijetno," je za TV 2 dejal strokovni komentator Robert Johansson.

Kristoffer Eriksen Sundal je skočil 122,5 metra, ob tem pa sočustvoval z reprezentančnim kolegom: "Res je grozno, da povabimo ves svet k nam, potem pa skačemo v razmerah, v katerih sploh ne bi smeli skakati. Dobro se je izšlo za Lindvika, ampak res komajda. S tem mu je konec tedna uničen, to je brezupno," je Sundal povedal za norveško televizijo.

"Morda je še v mejah varnega, ampak nima nobenega smisla," je dodal o razmerah.

"Na srečo za žirijo je Marius pristal na nogah, ampak bilo je res za las"

"Če bi žirija lahko odločitev sprejela še enkrat, nas najbrž ne bi spustila po zaletišču. V takšnih razmerah tekmovalcev sploh ne bi smeli spuščati. Na srečo za žirijo je Marius pristal na nogah, ampak bilo je res za las," je dejal Johan Andre Forfang: "V takšnih razmerah, kot sem jih imel jaz, sploh ne bi smel skakati."

Norvežan Marius Lindvik je bil po skoku, v katerem mu je veter povzročil velike težave, vidno razočaran, saj se ni uvrstil na današnjo tekmo pred domačimi navijači. Foto: Guliverimage

Medtem ko so se domačini ukvarjali z jezo in razočaranjem, sta najboljša Slovenca opravila zrelo in mirno. Domen Prevc je še enkrat več potrdil, da je v izjemni formi. S skokom 128 metrov je dobil kvalifikacije – zmago si je delil z Avstrijcem Stefanom Embacherjem. Še en zelo dober nastop je uspel Anžetu Lanišku, ki je bil s prav tako 128 metri tretji.

Današnja moška tekma v Oslu je na sporedu ob 16.40. In kakšna je vremenska napoved za soboto? Vremenoslovski napovedujejo veter s povprečno hitrostjo 2-3 m/s, z morebitnimi sunki med 5-7 m/s, prav tako pa bi lahko bila prisotna megla.

Skakalke z našo Niko Prevc na čelu bodo nastopile ob 14.20.