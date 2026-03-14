Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc, ki si je že zagotovila kristalni globus za skupno zmago, je z odličnim finalnim skokom (127) s petega mesta napredovala do 39. posamične zmage svetovnega pokala. Za 2,4 točke je prehitela vodilno po polovici Japonko Nozomi Marujamo, na tretje mestu je končala Anna Odine Ström. Do točk so prišle še tri Slovenke.

Najboljša skakalka sezone Nika Prevc se je na Hollmenkolnu podpisala pod 17. zmago v tej sezoni in tako še izboljšala absolutni rekord po številu zmag v enem tekmovalnem obdobju svetovnega pokala. Prav tako je z novo zmago izboljšala absolutni rekord po številu točk, doseženih v eni sezoni. Trenutno je pri 2.396 točkah, brat Peter jih je v rekordni sezoni 2015/16 zbral 2.303.

Skakalka, ki bo jutri praznovala 21. rojstni dan, je že rekorderka slovenskih smučarskih skokov po številu zmag (39) in svetovna rekorderka (236 metrov). Prevc se prvi skok ni izšel po željah, 118 metrov je zadostovalo za peto mesto, za vodilno Nozomi Marujamo je zaostajala 6,8 točke. A Slovenka, ki si je že zagotovila tretji zaporedni globus za skupno zmago, je v finalu z daljavo tekme 127 metrov vrgla rokavico tekmicam.

Te so ena za drugo zaostale za Prevc, prehiteti je ni uspela niti Marujama (122,5), ki je zaostala 2,4 točke. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je s 4,4 točke zaostanka skočila dvakratna olimpijska prvakinja Anna Odine Ström.

"Če premagaš Petra Prevca, potem veš, da je to res nekaj velikega"

"V prvi seriji je bil skok zelo pozen, drugi je bil točen, a še veno negotov, malo preveč sem se nadzorovala, da bi me dlje odneslo, a se je kljub temu izšlo," je po zmagi dejala za nacionalno televizijo, na opazko, da je izboljšala rekordni točkovni zbir brata, pa dodala: "Vau, če premagaš Petra Prevca, potem veš, da je to res nekaj velikega".

Ema Klinec do izida sezone

V finalu so nastopile še tri Slovenke. Ema Klinec, ki je pretekli teden prvič to sezono skakala v svetovnem pokalu, je vknjižila najboljšo uvrstitev sezone. Po prvi seriji je zasedla 17. mesto, v finalu pa s 121,5 metra dolgim skokom pridobila dve mesti in končala na 15.

Niki Vodan je po 103 metrih v prvi seriji zasedala 27. mesto, v finalu pa pristala pri 117,5 metrih in napredovala na 21. Taja Bodlaj (104, 103,5) je v finalu zadržala 28. mesto iz prve serije.

Maja Kovačič (96) je na 31. mestu ostala brez finala, prekratka za finalno serijo je bila tudi Katra Komar (94) na 37. mestu.

V nedeljo čaka skakalke še ena posamična tekma.

Preberite še: