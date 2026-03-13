Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nika Prevc

Smučarski skoki, kvalifikacije (ž), Oslo

Niko Prevc v Oslu čakajo kvalifikacije, a veliko bo odvisno od vetra

Nika Prevc | Niko Prevc danes čakajo kvalifikacijski skoki na Holmenkollnu v Oslu.

Niko Prevc danes čakajo kvalifikacijski skoki na Holmenkollnu v Oslu.

Foto: Guliverimage

V Oslu so za danes za 19.45 napovedane kvalifikacije smučarskih skakalk na znamenitem Holmenkollnu, glavni trener Jurij Tepeš pa bo ob lastnici velikega kristalnega globusa Niki Prevc računal še na Niko Vodan, Emo Klinec, Katro Komar, Majo Kovačič in Tajo Bodlaj.

Glavni trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš je v primerjavi z Lahtijem opravil eno spremembo, in sicer bo namesto Jerice Jesenko priložnost dobila Maja Kovačič, ki je na prejšnjem mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila dve zlati kolajni na ekipnih preizkušnjah. Ob njej bodo nad Oslom skakale še nova in stara lastnica velikega kristalnega globusa Nika PrevcNika Vodan in Katra Komar, ki bodo letele tudi v Vikersundu, v ekipi bosta tudi Taja Bodlaj in Ema Klinec.

Skakalke imajo načrtovan trening ob 18. uri, kvalifikacije pa ob 19.45. 

Program v Oslu

Petek

14:30 – moški trening
16:45 – moške kvalifikacije
18:00 – ženski trening
19:45 – ženske kvalifikacije

Sobota

14:30 – ženska posamična tekma
16.40 – moška posamična tekma

Nedelja

9:00 – moške kvalifikacije
13.00 – ženske kvalifikacije
14.20 – ženska posamična tekma
16.10 – moška posamična tekma

