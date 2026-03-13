Niko Prevc v Oslu čakajo kvalifikacije, a veliko bo odvisno od vetra

V Oslu so za danes za 19.45 napovedane kvalifikacije smučarskih skakalk na znamenitem Holmenkollnu, glavni trener Jurij Tepeš pa bo ob lastnici velikega kristalnega globusa Niki Prevc računal še na Niko Vodan, Emo Klinec, Katro Komar, Majo Kovačič in Tajo Bodlaj.

Glavni trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš je v primerjavi z Lahtijem opravil eno spremembo, in sicer bo namesto Jerice Jesenko priložnost dobila Maja Kovačič, ki je na prejšnjem mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila dve zlati kolajni na ekipnih preizkušnjah. Ob njej bodo nad Oslom skakale še nova in stara lastnica velikega kristalnega globusa Nika Prevc, Nika Vodan in Katra Komar, ki bodo letele tudi v Vikersundu, v ekipi bosta tudi Taja Bodlaj in Ema Klinec.

Skakalke imajo načrtovan trening ob 18. uri, kvalifikacije pa ob 19.45.