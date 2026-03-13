Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Petek,
13. 3. 2026,
11.17

Osveženo pred

27 minut

smučarski skoki veter vreme kvalifikacije Oslo Anže Lanišek Domen Prevc

Petek, 13. 3. 2026, 11.17

27 minut

Smučarski skoki, kvalifikacije (m), Oslo

Pred kvalifikacijami v Oslu alarm, vreme ogroža skoke

Avtor:
J. L.

Domen Prevc | Bo Domen Prevc danes dočakal skoke na znamnitem Holmenkollnu? | Foto Guliverimage

Bo Domen Prevc danes dočakal skoke na znamnitem Holmenkollnu?

Foto: Guliverimage

Svetovni pokal v smučarskih skokih se nadaljuje v Oslu, kjer so danes na sporedu treningi in kvalifikacije, a vremenska napoved ni spodbudna. Močan veter in dež bi lahko pomembno vplivala na izvedbo petkovega programa.

Današnje moške kvalifikacije so predvidene za 16.45, ob 19.45 pa bi morale na zaletišče še skakalke. Že ob 14.30 je predviden moški trening, vendar iz Osla prihajajo slabe novice glede vremena.

Zato ostaja odprto vprašanje, ali bodo lahko Domen Prevc, Anže Lanišek, Rok Oblak, Žak Mogel in Žiga Jančar svoje nastope opravili brez večjih zapletov.

Timi Zajc
Sportal Zajc ne bo skakal na slovitem Holmenkollnu

Vremenske razmere za današnji dan niso obetavne. "Eden od poljskih fotoreporterjev, ki živi v Oslu, pravi, da veter presega 90 kilometrov na uro. Po njegovih izkušnjah bo v petek in soboto težko skakati," so izjavo Piotra Majchrzaka, vodje komuniciranja pri Poljski smučarski zvezi, povzeli pri Sport.pl.

Dež naj bi ponehal, veter oslabel šele pozneje

Napoved za petek sicer kaže, da naj bi se razmere čez dan nekoliko izboljšale, a vreme bo ostalo neugodno. Močan dež naj bi ponehal tik pred začetkom treninga, veter pa naj bi oslabel šele pozneje, vendar bo še vedno precej močan.

Do konca sezone sta pred skakalci nato še dve postojanki svetovnega pokala. Na obeh bodo v ospredju poleti, saj se bodo tekmovalci prihodnji konec tedna pomerili na letalnici v Vikersundu, med 26. in 29. marcem pa sezono sklenili še v Planici na Letalnici bratov Gorišek.

Domen Prevc si je veliki kristalni globus že zagotovil na zadnji postojanki v Lahtiju, nagrado pa bo prejel pred slovenskimi navijači v Planici.

Jan Hörl
Sportal Presenetil z odločitvijo: sezone je konec

Program v Oslu

Petek

14.30 – moški trening
16.45 – moške kvalifikacije
18.00 – ženski trening
19.45 – ženske kvalifikacije

Sobota

14.30 – ženska posamična tekma
16.40 – moška posamična tekma

Nedelja

9.00 – moške kvalifikacije
13.00 – ženske kvalifikacije
14.20 – ženska posamična tekma
16.10 – moška posamična tekma

Tomaž Kunstelj
Sportal Pomembna odločitev v slovenskih skokih: delegati zaupali Kunstlju
smučarski skoki veter vreme kvalifikacije Oslo Anže Lanišek Domen Prevc
