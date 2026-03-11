Timi Zajc ne bo skakal na slovitem Holmenkollnu

Sloviti Holmenkollen nad Oslom bo gostil naslednje tekme smučarjev skakalcev. Na njih pa ne bo tekmoval Timi Zajc. Namesto njega je glavni trener Robert Hrgota priložnost dal mlademu Žigi Jančarju.

Do konca sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih so ostale še tri postaje, dve na Norveškem in finale v Planici. Konec tega tedna bodo tako moški kot ženske tekmovali na slovitem Holmenkollnu nad Oslom, kjer bodo na sporedu zadnje tekme na veliki skakalnici. Domen Prevc in Nika Prevc sta si že v Lahtiju zagotovila veliki kristalni globus.

Žiga Jančar Foto: Reuters Glavni trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš je v primerjavi z Lahtijem opravil eno spremembo, in sicer bo namesto Jerice Jesenko priložnost dobila Maja Kovačič, ki je na prejšnjem mladinskem svetovnem prvenstvu osvojila dve zlati kolajni na ekipnih preizkušnjah. Ob njej bodo nad Oslom skakale še Nika Prevc, Nika Vodan in Katra Komar, ki bodo letele tudi v Vikersundu, v ekipi bosta tudi Taja Bodlaj in Ema Klinec.

Tudi Robert Hrgota je v primerjavi z zadnjo postajo opravil eno spremembo v ekipi. Doma je ostal Timi Zajc, namesto njega bo skakal mladi Žiga Jančar. Ob njem na Norveško potujejo še Domen Prevc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel.