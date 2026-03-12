Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
10.37

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki

Četrtek, 12. 3. 2026, 10.37

44 minut

Tomaž Kunstelj še naprej vodja smučarskih skokov in NK

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tomaž Kunstelj | Foto Luka Kotnik

Foto: Luka Kotnik

Delegati na zboru panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije so za predsednika panoge potrdili Tomaža Kunstlja. Ta je vodenje panoge prevzel oktobra, potem ko Borut Meh odstopil pred koncem mandata, da bi nasledniku delo omogočil že pred zimsko sezono z vrhuncem na uspešnih februarskih igrah v Predazzu.

Kunstelj je z odločitvijo zbora dobil zaupanje za nadaljnje vodenje in razvoj ene najuspešnejših slovenskih zimskih športnih panog.

Delegati so ob potrditvi poudarili pomen stabilnega vodenja in nadaljnjega razvoja programov, ki že vrsto let prinašajo vrhunske rezultate, so še zapisali pri SZS.

Smučarski skoki in nordijska kombinacija ostajajo ena ključnih nosilk uspehov slovenskega zimskega športa. Slovenski skakalci sodijo v svetovni vrh, kar potrjujejo kolajne na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, veliki kristalni globusi, številne zmage in stopničke v svetovnem pokalu.

Slovenski smučarski skoki so zadnja leta dosegli številne zgodovinske uspehe. Pomemben del tega uspeha predstavlja tudi močna baza mladih tekmovalk in tekmovalcev ter dobro organiziran sistem dela v klubih, so prepričani pri krovni zvezi.

"Veseli me zaupanje delegatov"

V prihodnjem obdobju bo poudarek na nadaljnjem razvoju reprezentančnih programov, krepitvi sodelovanja s klubi ter zagotavljanju kakovostnih pogojev za delo trenerjev in strokovnega kadra. Posebna pozornost bo namenjena tudi delu z mladimi ter ohranjanju visoke ravni na mednarodnem prizorišču.

"Smučarski skoki so ena najuspešnejših zgodb slovenskega športa in odgovornost vseh nas je, da ta sistem ohranimo in ga razvijamo tudi v prihodnje. Veseli me zaupanje delegatov, ki ga razumem predvsem kot zavezo za nadaljnje delo. Naša naloga je, da še naprej zagotavljamo vrhunske pogoje za reprezentančne programe, hkrati pa skrbimo za močno povezavo s klubi in razvojem mladih tekmovalk in tekmovalcev. Prav široka baza in dobro strokovno delo sta temelj uspehov, ki jih slovenski smučarski skoki dosegajo že vrsto let," je za krovno zvezo dejal Kunstelj.

Preberite še:

Timi Zajc
Sportal Zajc ne bo skakal na slovitem Holmenkollnu
Jan Hörl
Sportal Presenetil z odločitvijo: sezone je konec
Lahti, Domen Prevc, Anže Lanišek
Sportal Avstrijsko zmagoslavje, Prevc in Lanišek druga, tudi Finca na stopničkah
smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.