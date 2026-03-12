Delegati na zboru panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije so za predsednika panoge potrdili Tomaža Kunstlja. Ta je vodenje panoge prevzel oktobra, potem ko Borut Meh odstopil pred koncem mandata, da bi nasledniku delo omogočil že pred zimsko sezono z vrhuncem na uspešnih februarskih igrah v Predazzu.

Kunstelj je z odločitvijo zbora dobil zaupanje za nadaljnje vodenje in razvoj ene najuspešnejših slovenskih zimskih športnih panog.

Delegati so ob potrditvi poudarili pomen stabilnega vodenja in nadaljnjega razvoja programov, ki že vrsto let prinašajo vrhunske rezultate, so še zapisali pri SZS.

Smučarski skoki in nordijska kombinacija ostajajo ena ključnih nosilk uspehov slovenskega zimskega športa. Slovenski skakalci sodijo v svetovni vrh, kar potrjujejo kolajne na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, veliki kristalni globusi, številne zmage in stopničke v svetovnem pokalu.

Slovenski smučarski skoki so zadnja leta dosegli številne zgodovinske uspehe. Pomemben del tega uspeha predstavlja tudi močna baza mladih tekmovalk in tekmovalcev ter dobro organiziran sistem dela v klubih, so prepričani pri krovni zvezi.

"Veseli me zaupanje delegatov"

V prihodnjem obdobju bo poudarek na nadaljnjem razvoju reprezentančnih programov, krepitvi sodelovanja s klubi ter zagotavljanju kakovostnih pogojev za delo trenerjev in strokovnega kadra. Posebna pozornost bo namenjena tudi delu z mladimi ter ohranjanju visoke ravni na mednarodnem prizorišču.

"Smučarski skoki so ena najuspešnejših zgodb slovenskega športa in odgovornost vseh nas je, da ta sistem ohranimo in ga razvijamo tudi v prihodnje. Veseli me zaupanje delegatov, ki ga razumem predvsem kot zavezo za nadaljnje delo. Naša naloga je, da še naprej zagotavljamo vrhunske pogoje za reprezentančne programe, hkrati pa skrbimo za močno povezavo s klubi in razvojem mladih tekmovalk in tekmovalcev. Prav široka baza in dobro strokovno delo sta temelj uspehov, ki jih slovenski smučarski skoki dosegajo že vrsto let," je za krovno zvezo dejal Kunstelj.

