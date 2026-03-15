Zmagovalka druge posamične tekme na Hollmenkolnu je Japonka Juki Ito, ki je za pol točke prehitela rojakinjo Nozomi Marujamo, ki ji je zmago odnesel slab finalni doskok. Tretja je bila Anna Odine Ström. Nika Prevc, ki danes praznuje 21. rojstni dan, tokrat ni skočila na stopničke, zasedla je šesto mesto. Do točk so prišle še štiri Slovenke. Do konca sezone skakalke čakajo le še tekme na letalnici, najprej v Vikersundu, kjer bo nastopilo najboljših 30 v svetovnem pokalu, za konec še v Planici.

Smučarske skakalke so opravile še drugo individualno preizkušnjo na skakalnici nad Oslom. Podobno kot v soboto je Nika Prevc, ki si je že zagotovila tretji zaporedni globus za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala, po prvi seriji zasedala peto mesto, vodila pa je Japonka Nozomi Marujama.

A tokrat se slavljenki Prevc v finalu ni izšlo tako sijajno kot v soboto. Še drugič na tekmi je skočila 120 metrov, kar je na koncu zadostovalo za šesto mesto.

Juki Ito za las pred Marujamo

Zmage se je veselila Juki Ito (127 metrov; 126,5), ki je na prvo stopnico skočila s četrtega mesta po prvi seriji. Japonka je slavila tudi na račun slabšega zaključka skoka vodilne iz prve serije Marujame (123; 125), ta je za rojakinjo zaostala pol točke. Na tretjem je končala Norvežanka Anna Odine Ström, ki je v finalu izgubila eno mesto.

Juki Ito se veseli zmage. Foto: Guliverimage

Prevc: Želja za rojstni dan je bila verjetno prevelika

"Imela sem veliko željo za rojstni dan, verjetno preveliko, ni se izšlo, ampak saj je tudi šesto mesto super. Prevelika želja je ovira, dodatno breme. A nič hudega, to sem jaz že 21 let," je v izjavi za nacionalno televizijo dejala Prevc.

Do točk peterica Slovenk

Nika Vodan (119;5; 114,5) je končala na desetem mestu, Ema Klinec (107,5; 117) je v finalu pridobila štiri mesta in pristala na 17., Taja Bodlaj (113; 111) je bila 25., Maja Kovačič (105; 110) pa 27. Katra Komar je na 46. mestu obstala v kvalifikacijah.

Nika Vodan je bila po tokratni tekmi bolj zadovoljna. Foto: Filip Barbalić

Najboljših 30 naslednji teden v Vikersundu

Do konca sezone, v kateri si je Prevc že zagotovila skupno zmago, bodo le še tekme na letalnicah. Prihodnji teden bo na dveh tekmah v Vikersundu lahko nastopilo najboljših 30 skakalk svetovnega pokala. Sezona se bo končala 28. marca v Planici, kjer bodo nekatere skakalke premierno tekmovale na Letalnici bratov Gorišek.

Izidi, Holmenkollen: 1. Yuki Ito (Jap) 225,6 točke (127/126,5)

2. Nozomi Maruyama (Jap) 225,1 (123/125)

3. Anna Stroem (Nor) 222,2 (122/120,5)

4. Eirin Kvandal (Nor) 218,5 (121/127)

5. Abigail Strate (Kan) 215,9 (119/122,5)

6. Nika Prevc (Slo) 213,7 (120/120)

...

10. Nika Vodan (Slo) 194,9 (119,5/114,5)

17. Ema Klinec (Slo) 185,7 (107,5/117)

25. Taja Bodlaj (Slo) 165,7 (113/111)

27. Maja Kovačič (Slo) 167,5 (105/110)

...

- brez tekme: Katra Komar (Slo); Svetovni pokal (30/33): 1. Nika Prevc (Slo) 2436 točk*

2. Nozomi Maruyama (Jap) 1774

3. Anna Stroem (Nor) 1473

4. Lisa Eder (Avt) 1417

5. Selina Freitag (Nem) 1182

6. Abigail Strate (Kan) 1128

...

10. Nika Vodan (Slo) 792

28. Katra Komar (Slo) 141

35. Maja Kovačič (Slo) 95

45. Ema Klinec (Slo) 49

48. Jerica Jesenko (Slo) 31

49. Taja Terbovšek (Slo) 28

55. Taja Bodlaj (Slo) 16

66. Tinkara Komar (Slo) 2

... Pokal narodov: 1. Japonska 4695 točk

2. Norveška 4076

3. Slovenija 3966

...

- Opomba: Nika Prevc (*) je že skupna zmagovalka sezone 2025/26; Vir: STA

Nika Prevc zablestela že v kvalifikacijah

Nika Prevc je zmagovalka kvalifikacij, žirija ji je znižala zaletišče, a je s 128 metri vseeno postavila daljavo kvalifikacij in s 122,9 točke zanesljivo ugnala Kanadčanko Abigail Strate, ki je skočila z dveh mest višjega zaletišča. Tretji izid kvalifikacij je pripadel Nemki Agnes Reisch.

Na tekmo so se uvrstile tudi Nika Vodan (120 m/98,6 t) na desetem mestu, Ema Klinec (118 m/97,6 t) na 12., Taja Bodlaj (106 m/75,1 t) na 28. in Maja Kovačič (103,5 m/71 t) na 31. Kvalifikacijsko skok se je povsem ponesrečil Katri Komar (87 m/39,1 t), ki je kvalifikacije končala na predzadnjem, 46. mestu, in današnje tekme ne bo videla.

Holmenkollen, smučarski skoki, kvalifikacije (ž):

Preberite še: