umor Laško

Osumljenec za umor matere pri Laškem danes pred preiskovalnega sodnika

Policija, slovenska policija, policijski avto | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Moškega, osumljenega sobotnega umora 88-letne matere v naselju Strensko pri Rimskih Toplicah, bodo danes privedli k preiskovalnemu sodniku. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal pomočnik vodje celjskih kriminalistov Boštjan Debelak, je 63-letnik v policijskem pridržanju, potem ko so ga policisti v soboto zvečer prijeli na kraju dogodka.

Boštjan Debelak je dejal tudi, da so na kraj umora poleg policistov prispeli tudi reševalci, ki so poškodovani takoj nudili pomoč, vendar je zaradi hudih poškodb glave umrla na kraju. Po do zdaj zbranih podatkih naj bi ji osumljeni močne poškodbe zadal z ostrim predmetom. Policisti so mu prostost odvzeli takoj, pri čemer se prijetju ni upiral. Ogled kraja kaznivega dejanja je vodil preiskovalni sodnik ob sodelovanju celjskih kriminalistov in ob prisotnosti državne tožilke.

Motiv za dejanje za zdaj še ni znan

Motiv za dejanje za zdaj še ni znan, saj kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Osumljen je kaznivega dejanja umora. Za to dejanje je predvidena kazen najmanj 15 let zapora. Po podatkih policije osumljeni v preteklosti ni bil obravnavan za nasilna kazniva dejanja, je bil pa leta 2014 kazensko ovaden zaradi požiga domačega hleva. Po neuradnih informacijah naj bi se osumljeni v preteklosti zdravil v psihiatrični ustanovi. Na celjskem območju je to letos prvi primer umora, lani pa so obravnavali en umor in dva poskusa uboja.

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.