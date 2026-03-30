Francoska atletinja Auriana Lazraq-Khlass je prejela začasno prepoved nastopanja, potem ko je kršila dopinška pravila, je v izjavi za javnost sporočila Enota za integriteto atletike (AIU). Šestindvajsetletnice namreč v 12-mesečnem obdobju trikrat niso mogli nenapovedano testirati zunaj tekmovanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francoska atletinja Auriana Lazraq-Khlass je na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2024 prejela srebrno kolajno v sedmeroboju, v zadnjem obdobju pa je imela veliko težav s poškodbami in ni nastopila na lanskem SP v Tokiu.

Enota za integriteto ob razkritju začasnega suspenza ni razkrila, katerih pravil se 26-letnica ni držala. Med njih spadajo natančno in pravočasno sporočanje lokacij za morebitne nenapovedane teste ter neupravičene odsotnosti z registriranih lokacij za testiranja. Tri kršitve v 12 mesecih pomenijo začasno prepoved.

Lazraq-Khlass bi ob potrditvi lahko prejela dveletno kazen, lahko pa se pritoži na Mednarodno športno razsodišče.