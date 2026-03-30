Ponedeljek, 30. 3. 2026, 13.09

1 ura, 27 minut

Auriana Lazraq-Khlass

Evropska podprvakinja v sedmeroboju začasno suspendirana

STA

Auriana Lazraq-Khlass | Auriana Lazraq-Khlass se lahko pritoži na Mednarodno športno razsodišče. | Foto Guliverimage

Auriana Lazraq-Khlass se lahko pritoži na Mednarodno športno razsodišče.

Foto: Guliverimage

Francoska atletinja Auriana Lazraq-Khlass je prejela začasno prepoved nastopanja, potem ko je kršila dopinška pravila, je v izjavi za javnost sporočila Enota za integriteto atletike (AIU). Šestindvajsetletnice namreč v 12-mesečnem obdobju trikrat niso mogli nenapovedano testirati zunaj tekmovanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francoska atletinja Auriana Lazraq-Khlass je na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2024 prejela srebrno kolajno v sedmeroboju, v zadnjem obdobju pa je imela veliko težav s poškodbami in ni nastopila na lanskem SP v Tokiu.

Enota za integriteto ob razkritju začasnega suspenza ni razkrila, katerih pravil se 26-letnica ni držala. Med njih spadajo natančno in pravočasno sporočanje lokacij za morebitne nenapovedane teste ter neupravičene odsotnosti z registriranih lokacij za testiranja. Tri kršitve v 12 mesecih pomenijo začasno prepoved.

Lazraq-Khlass bi ob potrditvi lahko prejela dveletno kazen, lahko pa se pritoži na Mednarodno športno razsodišče.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.