… leta 1984 se je v brazilskem mestu Porto Alegre rodil Marcos Magno Morales Tavares. Najprej je nabiral izkušnje pri Gremiu in Internacionalu, nosil brazilski dres v nekaterih mlajših selekcijah, se dokazoval v Maleziji in Cipru, nato pa ga je Zlatko Zahović v začetku leta 2008 povabil v Slovenijo. Pridružil se je Mariboru in hitro prikupil navijačem. Z vijolicami je osvajal lovorike kot po tekočem traku, klub je odlično nastopal tudi v evropskih tekmovanjih, Tavares, ki je ohranjal visoko stopnjo strelske forme iz sezone v sezono, pa je postal prvi kapetan moštva.

Leta 2013 je prejel slovensko državljanstvo, a ogromne želje, zaigrati za slovensko izbrano vrsto, zaradi predhodnega nastopa za brazilsko izbrano vrsto do 20 let in spoštovanja pravil Fife ni mogel uresničiti. Je najboljši strelec NK Maribor v klubski zgodovini in strelski rekorder slovenskega nogometnega prvenstva v obdobju državne samostojnosti. Pobožni in vedno nasmejani kapetan je dosegel na slovenskih prvoligaških zelenicah kar 151 zadetkov.

Kapetan Maribora uživa v mestu ob Dravi ogromno priljubljenost med navijači. Foto: Grega Valančič/Sportida

Družinski dom, z ženo Leticio imata štiri otroke, si je postavil v Šentilju. Na daljavo je opravil študij teologije, tako da občasno opravlja vlogo pastorja. Je evangeličan, voditelj cerkve Jezus je pot. Njegova velika želja je, da bi nekoč v dresu Maribora zaigral s sinom Marcosom Jr., ki je star 15 let in brani barve klubskega podmladka.

Zgodilo se je še ...

Leta 1991 je vratar nogometnega moštva Everton in reprezentance Walesa, Neville Southall, proti ekipi Aston Villa za svoj klub odigral že svojo jubilejno 500. tekmo. Southall, ki je s skupno 578 nastopi v obdobju 1981-98 pri Evertonu še vedno rekorder, z 92 pa tudi v valižanski izbrani vrsti, je bil v Angliji izbran za nogometaša leta 1985, kar je za vratarje izjemno redka počastitev.

Leta 1999 je v 70. letu umrl Igor Netto, nekdanji reprezentant Sovjetske zveze, ki jo je leta 1956 popeljal do zlate medalje na olimpijskih igrah v Melbournu. Zbral je 54 reprezentančnih nastopov in zabil štiri gole. Za moskovski Spartak je igral na 367 tekmah in zabil 37 golov, po koncu nogometne kariere pa je bil hokejski trener.



Leta 2005 je Slovenija v Celju pred 8000 navijači odigrala tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2006 proti Belorusiji in remizirala z 1:1. Za Slovence je edini gol zabil Aleksandar Rodić, je bila pa četa Branka Oblaka na tej tekmi grdo oškodovana, saj so arabski sodniki po očitnem prekršku nad Rodićem v kazenskem prostoru sprva pokazali na belo točko, nato pa si po posredovanju Belorusov premislili.

Leta 2013 je Serena Williams v finalu teniškega turnirja v Miamiju s 4:6, 6:3 in 6:0 premagala Marijo Šarapovo in se s šesto zmago na tem prizorišču izenačila s Chris Evert, Steffi Graf in Martino Navratilovo.

Leta 2019 je slovenska karateistka Tjaša Ristić na evropskem prvenstvu v španski Guadalajari osvojila srebrno kolajno in s tem dosegla največji uspeh slovenskega ženskega karateja.

Rodili so se ...

1939 nekdanji francoski nogometaš Robert Herbin

1943 nekdanji slovenski nogometaš Jano Rant

1946 nekdanji irski nogometaš Eoin Hand

1960 nekdanji madžarski nogometaš Peter Disztl

1963 nekdanji ukrajinski nogometaš Oleksiy Mykhailychenko

1972 nekdanji češki nogometaš Karel Poborsky

1973 nekdanji češki nogometaš Jan Koller

1974 nekdanji hrvaški nogometaš Tomislav Butina

1976 nekdanji atlet Obadele Thompson iz Barbadosa

1978 nekdanji češki nogometaš Édouard Cissé

1984 brazilski nogometaš s slovenskim potnim listom Marcos Magno Morales Tavares

1984 nekdanji hrvaški teniški igralec Mario Ančić

1986 španski nogometaš Sergio Ramos

1990 češki umetnostni drsalec Michal Brezina

1990 slovenski košarkar Maj Kovačević

1993 italijanski kolesar Valerio Conti

1996 slovenska hokejistka Ana Pršina

1999 slovenski igralec futsala David Lah

1999 slovenski igralec futsala Nejc Vrhovec

2000 slovenski odbojkar Aljoša Kafol