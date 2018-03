Laszlo Papp je eden od treh boksarjev, ki mu je uspelo zlato odličje ujeti na treh olimpijskih igrah. Foto: Guliver/Getty Images

… leta se je rodil 1926 madžarski boksar Laszlo Papp, ki je osvojil tri zlate medalje na olimpijskih igrah, v Londonu leta 1948, v Helsinkih leta 1952 in v Melbournu leta 1956. Je eden od zgolj treh boksarjev, ki jim je uspel ta podvig, druga sta legendarna Kubanca Teofilo Stevenson (zlat na OI v Münchnu leta 1972, v Montrealu leta 1976 in Moskvi leta 1980) in Felix Savon (Barcelona 1992, Atlanta 1996 in Sydney 2000).

Leta 1957 je prestopil med profesionalce, tik pred njegovim dvobojem za naslov svetovnega prvaka srednje kategorije pa mu komunistična madžarska oblast ni izdala izstopne vize in mu s tem preprečila, da bi posegel po slavi. Upokojil se je s 27 zmagami in dvema neodločenima izidoma, poražen pa ni bil nikoli. Umrl je 16. oktobra 2003 v Budimpešti.

Vladimir Kličko je bil več kot desetletje vladar težke kategorije svetovnega boksa. Foto: Guliver/Getty Images

Rojstni dan si z madžarsko boksarsko legendo deli ukrajinski orjak Vladimir Kličko, ki se je rodil na današnji dan leta 1976. Mlajši od bratov Kličko je več kot desetletje vladal težki kategoriji svetovnega boksa in po šokantnem porazu proti Angležu Tysonu Furyju 28. novembra 2015 izgubil naslove prvaka po različicah WBA, IBF, WBO in IBO. Ob štirih porazih ima na računu 64 profesionalnih zmag, od teh kar 53 z nokavtom.

Zgodilo se je še ...

Leta 1903 je bil ustanovljen argentinski nogometni klub Racing, ki je do zdaj osvojil 17 naslovov državnega prvaka, leta 1967 pa bil najboljši tudi v medcelinskem pokalu (zdajšnjem klubskem svetovnem prvenstvu).

Leta 1938 je nogometna reprezentanca Grčije doživela največji poraz v svoji nogometni zgodovini, ko je na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo v madžarskem glavnem mestu Budimpešta domača ekipa povozila grško reprezentanco z 11:1.

Leta 1958 je ameriški boksar Sugar Ray Robinson po večinski odločitvi sodnikov po 15 rundah premagal rojaka Carmena Basilia in postal prvi borec, ki je petkrat osvojil naslov svetovnega prvaka v eni kategoriji. To mu je uspelo v srednje težki kategoriji, svetovni prvak pa je bil tudi v velterski, izzval je še prvaka lažje težke kategorije in tisti dvoboj izgubil. S 173 profesionalnimi zmagami in 19 porazi velja za enega najboljših boksarjev vseh časov.

Leta 1965 se je rodila bolgarska skakalka v višino Štefka Kostadinova, ki je zdaj predsednica bolgarskega olimpijskega komiteja. Leta 1996 je v Atlanti osvojila zlato olimpijsko medaljo, osem let prej pa je bila v Seulu srebrna. S preskočenimi 209 centimetri je Kostadinova še vedno svetovna rekorderka. Izjemen dosežek ji je uspel na svetovnem prvenstvu leta 1987 v Rimu. Kariero je uradno končala leta 1999, čeprav od leta 1997 ni več nastopala na večjih tekmovanjih.

Leta 1982 je najboljši hokejist vseh časov Wayne Gretzky postal prvi igralec v ligi NHL, ki mu je v eni sezoni uspelo doseči več kot 200 točk (seštevek golov in podaj).

Leta 1992 je jugoslovanska nogometna reprezentanca odigrala zadnjo tekmo pod barvami nekdanje skupne države. Gostovala je v Amsterdamu in proti Nizozemski izgubila z 0:2.

Leta 1995 so ameriškega boksarja Mika Tysona izpustili iz zapora, kjer je bil tri leta zaradi posilstva.

Leta 1998 je nogometna reprezentanca Slovenije na prijateljski tekmi proti Poljski v Varšavi izgubila z 0:2. Selektor je bil Bojan Prašnikar, Slovenija pa je takrat odigrala 40. uradno tekmo. Na tej tekmi je v izbrani vrsti debitiral Sebastjan Cimerotič.

Leta 2001 so v Innsbrucku v Avstriji razstrelili naletno smučino in stolp stare skakalnice. Kmalu zatem so začeli gradnjo nove skakalnice in športnega centra, ki spadata med najmodernejše na svetu.

Leta 2002 je najslavnejša slovenska judoistka Urša Žolnir na tekmi za svetovni pokal v Rimu v kategoriji do 63 kilogramov osvojila tretje mesto.

Leta 2005 je slovenski smučarski skakalec Jurij Tepeš na mladinskem svetovnem prvenstvu v Rovaniemiju osvojil bronasto medaljo.

Leta 2006 je slovenski smučarski as Jure Košir nastopil na poslovilni tekmi.

Leta 2008 so hokejisti ZM Olimpije na šesti tekmi finala lige EBEL s 3:2 izgubili proti Salzburgu, ki je tako s skupnim izidom 4:2 osvojil lovoriko.

Leta 2009 je za posledicami srčne kapi umrl madžarski hokejist Gabor Ocskay. Slovenski ljubitelji hokeja se ga bržčas spomnijo iz lige EBEL, v kateri je igral za Albo iz Szekesfehervarja, pa tudi iz madžarske reprezentance, s katero si je prav leta 2009 priboril nastop na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Umrl je nekaj tednov pred začetkom tega turnirja.

Leta 2017 je Poljak Kamil Stoch na ekipni tekmi svetovnega pokala v Planici pristal pri 251,5 metra in postavil nov rekord planiške velikanke. Stoch je ob doskoku podrsal, a sodniki njegovega nastopa niso ocenili kot padec.

Rodili so se ...

1926 – pokojni madžarski boksar Laszlo Papp

1948 – nekdanji slovenski nogometaš Milan Koblencer

1949 – nekdanji gruzijski nogometaš Manuchar Machaidze

1961 – nekdanji ukrajinski nogometaš Vasili Rats

1965 – nekdanja bolgarska atletinja Štefka Kostadinova

1966 – nekdanji slovenski nogometaš Borut Šiftar

1971 – nekdanja ameriška atletinja Stacy Dragila

1972 – nekdanji paragvajski nogometaš Roberto Acuna

1973 – nekdanja avstrijska smučarka Michaela Dorfmeister

1976 – ukrajinski boksar Vladimir Kličko

1982 – ameriška dirkačica Danica Patrick

1986 – italijanski košarkar Marco Belinelli

1986 – ameriški košarkar Kyle Lowry