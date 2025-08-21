Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
21. 8. 2025,
18.44

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Matevž Govekar Matej Mohorič Matej Mohorič Renewi Tour

Četrtek, 21. 8. 2025, 18.44

1 ura, 29 minut

Renewi tour, 2. etapa

Kooiju druga etapa dirke Renewi Tour, Mohorič skupno deveti

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Olav Kooij | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nizozemec Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec druge etape dirke svetovne serije Renewi Tour. V skupnem seštevku ima enak čas kot zmagovalec sredine etape, Belgijec Tim Merlier. Od Slovencev je bil ponovno najvišje Matevž Govekar, ki je bil 20. Na deveto mesto je skupno napredoval Matej Mohorič, ki je pridobil nekaj bonifikacijskih sekund.

Olav Kooij je slavil 43. zmago v karieri in sedmo v sezoni. V sprintu je ugnal Čeha Pavla Bittnerja (Picnic PostNL) in rojaka Arvida de Kleijna (Tudor Pro). V seštevku je še naprej vodilni Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

Belgijec je bil danes v sprinterskem zaključku etape med krajema Blankenberge in Ardooie (172,7 km) šesti, a je zavoljo boljšega seštevka uvrstitev ostal na vrhu seštevka.

Enak čas kot oba vodilna ima tudi Belgijec Dries De Bondt, ki je v prvih dveh etapah zbiral bonifikacijske sekunde na tako imenovanem "zlatem kilometru".

Razlike so majhne, odločitev o končnem zmagovalcu pa bo padla na naslednjih treh razgibanih etapah, začenši s petkovo od Aaltra do Geraardsbergna (181,8 km).

V njej bo svojo priložnost iskal tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), leta 2018 že skupni zmagovalec in leta 2021 drugi na tej večdnevni dirki svetovne serije. Tudi v zadnjih dveh letih je Mohorič končal v najboljši deseterici.

V današnji etapi je bil 37.in jo končal v času zmagovalca, v zadnjem kilometru pa je pridobil nekaj sekund in je skupno deveti s sedmimi sekundami zaostanka. Matevž Govekar je skupno 27. z zaostankom desetih sekund.

Na dirki nastopa tudi Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki pa je po dveh etapah skupno 81. z zaostankom 2:24 minute, potem ko na belgijskih cestah dirka za svojega nizozemskega sprinterskega kapetana Dylana Groenewegna. Ta je bil danes peti.

Matevž Govekar Matej Mohorič Matej Mohorič Renewi Tour
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.