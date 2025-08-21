Kooiju druga etapa dirke Renewi Tour, Mohorič skupno deveti

Nizozemec Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec druge etape dirke svetovne serije Renewi Tour. V skupnem seštevku ima enak čas kot zmagovalec sredine etape, Belgijec Tim Merlier. Od Slovencev je bil ponovno najvišje Matevž Govekar, ki je bil 20. Na deveto mesto je skupno napredoval Matej Mohorič, ki je pridobil nekaj bonifikacijskih sekund.

Olav Kooij je slavil 43. zmago v karieri in sedmo v sezoni. V sprintu je ugnal Čeha Pavla Bittnerja (Picnic PostNL) in rojaka Arvida de Kleijna (Tudor Pro). V seštevku je še naprej vodilni Tim Merlier (Soudal Quick-Step).

Olav Kooij comes from nowhere to take the second stage at Renewi Tour with a huge sprint 🙌🤩 pic.twitter.com/xCKER16hFt — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 21, 2025

Belgijec je bil danes v sprinterskem zaključku etape med krajema Blankenberge in Ardooie (172,7 km) šesti, a je zavoljo boljšega seštevka uvrstitev ostal na vrhu seštevka.

Enak čas kot oba vodilna ima tudi Belgijec Dries De Bondt, ki je v prvih dveh etapah zbiral bonifikacijske sekunde na tako imenovanem "zlatem kilometru".

Razlike so majhne, odločitev o končnem zmagovalcu pa bo padla na naslednjih treh razgibanih etapah, začenši s petkovo od Aaltra do Geraardsbergna (181,8 km).

V njej bo svojo priložnost iskal tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), leta 2018 že skupni zmagovalec in leta 2021 drugi na tej večdnevni dirki svetovne serije. Tudi v zadnjih dveh letih je Mohorič končal v najboljši deseterici.

V današnji etapi je bil 37.in jo končal v času zmagovalca, v zadnjem kilometru pa je pridobil nekaj sekund in je skupno deveti s sedmimi sekundami zaostanka. Matevž Govekar je skupno 27. z zaostankom desetih sekund.

Na dirki nastopa tudi Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki pa je po dveh etapah skupno 81. z zaostankom 2:24 minute, potem ko na belgijskih cestah dirka za svojega nizozemskega sprinterskega kapetana Dylana Groenewegna. Ta je bil danes peti.