Medtem ko je december za večino ljudi mesec, ko se obveznosti umirijo in lahko več časa preživimo s tistimi, ki so nam najbližje, je to za številne znane Slovence eden najbolj delovnih mesecev v letu. Znane obraze smo vprašali, kako bodo preživeli božič in novo leto, kaj jim ti prazniki pomenijo ter kakšne so njihove želje za leto 2026.

Dejan Krajnc bo božič prvič preživel s sinom. Foto: Osebni arhiv Dejana Dogaja

Za glasbenika Dejana Krajnca, ki ustvarja pod imenom Dejan Dogaja, bo letošnji božič še posebej čaroben. To bo namreč prvi skupni božič z njegovim sinom Levom, ki sta se ga s partnerko Kiaro razveselila maja. "Za božični večer se tradicionalno dobimo pri Kiarini družini, kjer njena mami pripravi res obilno večerjo, potem pa odpiramo darila in se družimo pozno v noč," pravi. Novo leto bo tradicionalno pričakal na odru – z njegovo skupino letos silvestrujejo v Bovcu, dopoldne pa imajo koncert še v Sodražici.

Kot pravi glasbenik, so v obdobju zelo napornega in delovnega decembra prazniki čas za družino in počitek: "To je edinih nekaj dni, ko smo decembra res doma, brez hitenja in nastopov." V letu 2026 si želi, da bi bilo med ljudmi več potrpljenja in čuta za sočloveka. "Naj nam bo vodilo, da bomo dobri drug do drugega, da se podpiramo med sabo in nikomur ne želimo slabega," je povedal za Siol.net.

"Božič je v resnici čas rojstva Jezusa Kristusa in čas, ki ga povezujemo predvsem z družino," pravi Sešek. Foto: Osebni arhiv Luke Seška

Luka Sešek, pevec Ansambla Saša Avsenika, božič vsako leto preživi v družinskem krogu. Kot nam je povedal, je običajno zadolžen za pripravo glavnih jedi božične večerje: "Upam, da bom tudi letos 'napadel' glavne jedi, ker se s takšnimi stvarmi kar dobro znajdem." Za novo leto bo v Kranjski Gori, kjer ima ansambel nastop, "tako da bo bolj delovno obarvano".

Pevcu prazniki pomenijo zelo veliko, saj je odraščal v družini, kjer so tradicije in vrednote zelo pomembne. "Božič še posebej, ker gre za rojstvo Jezusa Kristusa. Zdi se mi, da se danes vse preveč pozablja, čemu je božič sploh namenjen – poudarek je pogosto na darilih, blišču, lučkah in kuhanem vinu. A božič je v resnici čas rojstva Jezusa Kristusa in čas, ki ga povezujemo predvsem z družino," je poudaril in dodal, da se veseli tudi polnočnice, saj mu narava njegovega dela sicer ne dopušča, da pogosto obišče cerkev, bo pa ta maša zagotovo nekaj za njegovo srce in dušo.

V prihodnjem letu si želi predvsem zdravja in tega, da bi se še naprej poslušal. "Zdi se mi, da mentalno zelo napredujem, upam, da bo tako tudi v letu 2026. Želim si, da bi še naprej ustvarjal veliko dobre in kakovostne glasbe," nam je zaupal. V svetu pa si želi predvsem miru, saj ga, kot pravi, "čeprav zveni klišejsko, zanima, kakšen bi bil svet brez vojn in konfliktov. Zato: mir, mir."

Jerković upa, da se v prihodnjem letu ne uresničijo napovedi o vojni na evropskih tleh. Foto: Mediaspeed

"Letos imam odgovor na obe tradicionalno tečni vprašanji," nam je povedal stand-up komik Perica Jerković. Tako za božič kot za silvestrovo sta na njegovem urniku predstavi. Za božič namreč nastopa v ptujski Areni Campus Sava, za novo leto pa v Avditoriju Portorož. "In oboje zaključim tako, da mi uspe še del večera preživeti z najbližjimi," je pojasnil. Poudaril je, da ni veren, a mu božič kot običaj, ki je starejši od vseh aktualnih ver na tem koncu svetu, pomeni veliko, saj v družino vnese mir in spokoj. "Obenem je zame to po navadi konec hektičnega obdobja prednovoletnih nastopov, ki se ga tudi veselim. Tudi novo leto je zelo dobrodošel reset (ponastavitev, op. p.)." Ob tem je dodal, da je praznična okrasitev v njihovi družini vedno enaka, in sicer "umetna jelka, izkopana izpod krame v kleti. Smo pa eko."

"Predvsem upam, da se ne uresničijo črne napovedi o veliki vojni na evropskih tleh," nam je svoje želje za leto 2026 zaupal komik. Poudaril je, da te stvari "niso hec, geopolitična situacija je že nekaj let napeta in upam, da bodo starčki, ki upravljajo svet, dovolj razumni in človekoljubni, da se to ne zgodi". Na osebni ravni pa si želi predvsem zdravja: "Zlajnano, kot se sliši, je najpomembnejše. V letu, ki se poslavlja, sem celo začel nekaj delati v tej smeri. Ker ljudje večinoma govorimo 'samo zdravja', medtem ko se bašemo s čevapčiči in tečemo le za avtobusom."

Taja Padežnik v mesecu decembru veliko časa preživi na odrih. Foto: Osebni arhiv Taje Padežnik

Pevka Taja Padežnik je za Siol.net povedala, da bo božič tradicionalno praznovala doma z najbližjimi. Njena družina se na predbožični večer vsako leto zbere doma, kjer skupaj pripravijo božično večerjo. "Najboljši del pa seveda sledi po večerji, to je odpiranje daril, ki se ga vedno zelo veselim," je še dodala. Ker je spremljevalna pevka v skupini Dejana Dogaja, bo tako kot on silvestrovala na odru v Bovcu, še pred tem pa dopoldne v Sodražici. "Ja, na zadnji dan leta bomo prevozili kar nekaj kilometrov," se je pošalila.

Za pevko se med prazniki vsaj za nekaj dni ustavi čas: "Brez slabe vesti počivam in se družim z najbližjimi. Vedno rada pogledam tudi kakšen film in vsako leto komaj čakam, da bo na sporedu Sam doma, da pogledam vse dele. Letos sem enega že pogledala (smeh, op. p.)," nam je zaupala. Zanjo so prazniki čas, ko si napolni baterije in se pripravi na konec leta, "ki bo tudi letos pester in večinoma obarvan s praznovanjem na prazničnih odrih". Ob tem dodaja, da imajo decembrski nastopi res poseben čar, saj lahko med obiski različnih krajev opazuje različna mesta in primerja njihovo okrasitev.

Predvsem zdravja, za drugo pa se pusti presenetiti, si pevka želi v prihodnjem letu. Kot je povedala, ima zelo rada spontane stvari in verjame, da se bo zgodilo tako, kot se mora: "Najraje uživam v danem trenutku, želim pa si, da bi bilo tako pestro in zanimivo, kot je bilo to leto. Mogoče bi si želela še malo raziskovati svet, da bi obiskala vsaj dve tuji državi, v katerih še nisem bila." Za Slovenijo pa si želi, da bi bila varna država in da bi si ljudje znali bolj pomagati med seboj.

Gašper Rifelj letos po dolgem času za silvestrovo ne bo na odru. Foto: Osebni arhiv Gašperja Riflja

V družini pevca Gašperja Riflja za božič ne manjka odlične hrane, petja in zvokov kitare. "Odkar imam otroka, je še posebej živahno in vsi zelo nestrpno čakamo, kaj bo prinesel Božiček, tako da mi božič pomeni res veliko in se ga vsako leto zelo veselim," pravi. Ker prvič po dolgem času ne bo na odru, bo novo leto letos pričakal v družbi prijateljev. "Glede na to, da je bilo leto 2025 zame v marsičem prelomno, mi zelo ugaja, da bo skok v leto 2026 umirjen in preživet z ljudmi, ki jih imam rad," še dodaja. Pevcu božič že od nekdaj pomeni veliko. "Nekako imam rad trenutke, ko se skupaj zberemo vsi, ki se imamo radi, da se vsaj za kakšen dan tempo življenja umiri, da si vzamemo čas za stvari, ki so zares pomembne," pravi.

Kar zadeva glasbo, ima Rifelj za prihodnje leto cilj, da izda svoj drugi album, da z bendom odigrajo veliko koncertov ter da v ustvarjalnem procesu uživa in se ima dobro. Sicer pa si želi, da bi bilo med ljudmi več strpnosti in povezanosti ter predvsem da bi si znali vzeti več časa za stvari, ki so v življenju res pomembne. "Naj bo leto 2026 najboljše leto," sklene.

