K. M.

Sreda, 24. 12. 2025, 15.46

Priprave na božični večer: tako se je mož odpravil po prašička

Prašiček | Moški na kolesu je videti praznično razpoložen, saj nosi božično kapo. | Foto FB/Uživo sa slavonskih prometnica

Moški na kolesu je videti praznično razpoložen, saj nosi božično kapo.

Foto: FB/Uživo sa slavonskih prometnica

Stran na Facebooku Uživo sa slavonskih prometnica (V živo s slavonskih cest) je objavila nenavaden prizor, na katerega so naleteli na eni od cest v Virovitici. Moški se je po cesti peljal s kolesom, v nahrbtniku pa je nosil prašiča.

Na strani V živo s slavonskih cest je bila objavljena fotografija moškega, ki vozi kolo z nahrbtnikom na hrbtu, iz katerega gleda prašič. Moški na kolesu je videti praznično razpoložen, saj je nosil božično kapo.

Fotografija je hitro zbrala več kot šest tisoč všečkov in na stotine komentarjev. Večina jih ima za moškega le besede hvale.

"Fotografija leta! Kakšen gostitelj, mož in oče, nič mu ni pretežko, da poskrbi, da so prazniki takšni, kot morajo biti! Tudi brez avtomobila lahko preživijo tisti, ki imajo voljo in željo", "Vsi nimajo avtomobila. Bravo. Družina ne bo lačna", "Spoštovanje, mojster", "Človek se je znašel in bravo zanj! Ima božičnega duha", "Bravo za gospoda", "Kjer je volja, tam je pot", "Cenim to, zelo iznajdljivo," so le nekateri komentarji uporabnikov. 

