Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
14. 1. 2026,
20.51

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Senegal Sadio Mane Afriško Prvenstvo

Sreda, 14. 1. 2026, 20.51

51 minut

Afriški pokal narodov 2026 (polfinale)

Sadio Mane Senegal popeljal v finale afriškega prvenstva

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Senegal, Sadio Mane | Senegalec Sadio Mane je v polfinalu proti Egiptu dosegel edini gol. | Foto Guliverimage

Senegalec Sadio Mane je v polfinalu proti Egiptu dosegel edini gol.

Foto: Guliverimage

Nogometaši Senegala so prvi finalisti afriškega prvenstva. V polfinalu v Tangerju so premagali Maroko z 1:0 (0:0). Edini gol na tekmi je v 78. minuti dosegel Sadio Mane. V drugem polfinalu bosta danes v Rabatu igrala Maroko in Nigerija.

Obe ekipi, Egipčani z Mohamedom Salahom in Omarjem Marušem ter Senegal z Nicolasom Jacksonom in Manejem, sta vsaj na papirju izjemno močni v napadu. A tokrat so gledalci v Tangerju dolgo čakali na nevarne akcije. Senegal, prvak iz leta 2022, pa je imel več od igre in v prvem delu velja omeniti le poskus Jacksona v 19. minuti, žoga pa je zletela preko gola. Bolj živahno je bilo ob robu igrišča, kjer so se sprli eni in drugi, a je sodnik zadevo hitro umiril.

Tudi v drugem delu priložnosti ni bilo veliko. Lamine Camara je za Senegal poskušal v 57. minuti. Odločitev pred 52.000 gledalci je padla z razdalje, ko je afriški nogometaš leta Mane s skoraj 20 metrov ukanil nasprotno obrambo z vratarjem Mohamedom El-Šenavijem na čelu.

Egipčani, sedemkratni prvaki tega tekmovanja, žal tudi v zaključku niso poskrbeli za pravi pritisk. Prvič je v okvir vrat šele v 87. minuti streljal Mostafa Mohamed, a dokaj nenevarno. V sodnikovem dodatku je priložnost za zapravil še Maruš.

Finale bo 18. januarja v Rabatu, tekma za tretje mesto v Casablanci. Senegal bo v finalu igral že četrtič, po uspehu 2021 pa šele za drugi naslov. Takrat so po izvajanju enajstmetrovk ugnali prav Egipt.

Nigerija Alžirija
Sportal V polfinalu afriškega prvenstva še Nigerija in Egipt
Senegal Sadio Mane Afriško Prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.