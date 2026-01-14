Sadio Mane Senegal popeljal v finale afriškega prvenstva

Nogometaši Senegala so prvi finalisti afriškega prvenstva. V polfinalu v Tangerju so premagali Maroko z 1:0 (0:0). Edini gol na tekmi je v 78. minuti dosegel Sadio Mane. V drugem polfinalu bosta danes v Rabatu igrala Maroko in Nigerija.

Obe ekipi, Egipčani z Mohamedom Salahom in Omarjem Marušem ter Senegal z Nicolasom Jacksonom in Manejem, sta vsaj na papirju izjemno močni v napadu. A tokrat so gledalci v Tangerju dolgo čakali na nevarne akcije. Senegal, prvak iz leta 2022, pa je imel več od igre in v prvem delu velja omeniti le poskus Jacksona v 19. minuti, žoga pa je zletela preko gola. Bolj živahno je bilo ob robu igrišča, kjer so se sprli eni in drugi, a je sodnik zadevo hitro umiril.

Tudi v drugem delu priložnosti ni bilo veliko. Lamine Camara je za Senegal poskušal v 57. minuti. Odločitev pred 52.000 gledalci je padla z razdalje, ko je afriški nogometaš leta Mane s skoraj 20 metrov ukanil nasprotno obrambo z vratarjem Mohamedom El-Šenavijem na čelu.

Egipčani, sedemkratni prvaki tega tekmovanja, žal tudi v zaključku niso poskrbeli za pravi pritisk. Prvič je v okvir vrat šele v 87. minuti streljal Mostafa Mohamed, a dokaj nenevarno. V sodnikovem dodatku je priložnost za zapravil še Maruš.

Finale bo 18. januarja v Rabatu, tekma za tretje mesto v Casablanci. Senegal bo v finalu igral že četrtič, po uspehu 2021 pa šele za drugi naslov. Takrat so po izvajanju enajstmetrovk ugnali prav Egipt.