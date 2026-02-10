Pred Los Angeles Lakers sta še dve domači tekmi pred nedeljsko tekmo zvezd. V noči na sredo najprej igrajo s San Antonio Spurs, v noči na petek pa še z drugo ekipo iz Teksasa, z nekdanjo ekipo Luke Dončića, z Dallas Mavericks. Pričakovano Ljubljančan zaradi poškodbe stegenske mišice izpušča tretjo tekmo zapored. Ker je to druga tekma Lakersov v dveh večerih, je vprašljiv tudi nastop Austina Reavesa, ki se je nedavno vrnil po poškodbi in bi zato lahko dobil tekmo počitka.

Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića, ki si je pred dnevi poškodoval stegensko mišico, na ponedeljkovi tekmi kljub šestim igralcem z dvomestnim številom točk izgubili proti aktualnim prvakom lige NBA, košarkarjem Oklahome City Thunder (110:119). Tudi ti so pogrešali svojega najboljšega posameznika, saj je Shai Gilgeous-Alexander poškodovan in bo izpustil tekmo zvezd. Ali jo bo tudi Dončić, za zdaj še ni jasno, ga pa ne bo na torkovi tekmi.

Lakers četrtič v sezoni igrajo s San Antonio Spurs. Zadnji medsebojni dvoboj so pred mesecem dni s 107:91 dobili košarkarji iz San Antonia. Ti so na zadnjih desetih tekmah zmagali sedemkrat, Lakers pa šestkrat. Spurs, ki so na drugem mestu lestvice zahodne konference, imajo 36 zmag in le 16 porazov, Los Angeles pa štiri zmage manj in štiri poraze več.

Liga NBA, 10. februar:

Lestvici