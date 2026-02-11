Minister za trgovino ZDA Howard Lutnick je v torek priznal, da je leta 2012 obiskal pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina na njegovem zasebnem otoku, potem ko je do zdaj trdil, da je stike z newyorškim sosedom Epsteinom prekinil že leta 2005, poroča televizija CBS.

Minister za trgovino ZDA Howard Lutnick je lani dejal, da je imel z Epsteinom, s katerim sta bila soseda na Manhattnu, le omejene stike. Dokončno pa naj bi stike z njim prekinil leta 2005, po Epsteinovi obsodbi zaradi siljenja deklet v prostitucijo na Floridi. Lutnick je trdil, da ni vedel za nobene zlorabe.

Dopisovala sta si do leta 2018

Nato pa je pravosodno ministrstvo ZDA objavilo več kot tri milijone Epsteinovih dosjejev, med katerimi je tudi dokument, ki dokazuje, da je Lutnick obiskal razvpiti Epsteinov otok na Karibih, kjer je milijarder zlorabljal mladoletnice. Dosjeji dokazujejo, da sta z Epsteinom poslovala še leta 2014, do leta 2018 pa sta si redno dopisovala, poroča CBS.

Lutnicka so v ponedeljek zasliševali v senatnem pododboru za proračun in demokrati, ki ga pozivajo, naj zaradi laganja odstopi, so ga o tem povprašali. Demokratski senator Chris Van Hollen je spomnil, da je Lutnick prej trdil, da je leta 2005 prekinil stike z Epsteinom, zdaj pa se je izkazalo, da to ni res.

"Informacije, ki so bile pred kratkim razkrite iz Epsteinovih dosjejev, kažejo, da so bile vaše izjave v najboljšem primeru zelo zavajajoče. Gospod Lutnick, to postavlja pod vprašaj vašo primernost za delo, ki ga zdaj opravljate, in vašo verodostojnost," je dejal Van Hollen.

Ne spomni se, zakaj je z družino obiskal Epsteinov otok

Lutnick je odvrnil, da se je v 14 letih le dvakrat srečal s svojim sosedom in z njim ni imel nobenega odnosa. Nato pa je le priznal, da je z ženo, otroki in varuškami obiskal Epsteinov otok, kar so demokrati izpostavili kot zelo nenavadno za nekoga, ki z lastnikom ni imel nobenih odnosov. "Zdaj se več ne spomnim, zakaj smo bili tam," je dejal.

Drugi demokrati so spomnili, da je Lutnick kot predsednik finančnega podjetja Cantor Fitzgerald z Epsteinom leta 2012 podpisal pogodbo za nakup deležev v podjetju Adfin, poroča CBS.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je dejala, da Lutnick še vedno uživa podporo predsednika Donalda Trumpa.