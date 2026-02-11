Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
11. 2. 2026,
7.51

Osveženo pred

17 minut

Marseille PSG francosko prvenstvo Roberto De Zerbi

Sreda, 11. 2. 2026, 7.51

17 minut

Sprememba v Marseillu

PSG s sanjsko predstavo odnesel trenerja tekmecev

Roberto De Zerbi, Marseille | Roberto De Zerbi je bil na čelu Marseilla od začetka sezone 2024/25. | Foto Guliverimage

Roberto De Zerbi je bil na čelu Marseilla od začetka sezone 2024/25.

Foto: Guliverimage

Italijanski trener Roberto De Zerbi ni več trener nogometnega kluba Marseille, je slednji ponoči sporočil na spletni strani. Odločitev kluba prihaja po visokem porazu v francoskem prvenstvu proti Paris Saint-Germainu (0:5) konec tedna in slabih nastopih v ligi prvakov.

Roberto De Zerbi je bil na čelu Marseilla od začetka sezone 2024/25, v zadnjem času pa so ga povezovali z vrnitvijo na Otok, kjer je pred tem deloval kot trener Brightona.

Za Marseillem je zahtevno obdobje, potem ko je izpadel iz lige prvakov in ne bo del 24 zasedb, ki se bodo merile v izločilnih bojih. Konec tedna ga je v prvenstvu visoko na Parku princev v Parizu ugnal še tamkajšnji PSG. Na lestvici je velikan iz Provanse na četrtem mestu.

"Po pogovorih z vsemi deležniki smo se odločili za spremembo na čelu prve ekipe. To je bila zahtevna, a skupna odločitev, potem ko smo pretehtali vse možnosti in delovali v dobro kluba," so zapisali pri Marseillu.

De Zerbi je ekipo Marseilla v svoji prvi sezoni vodil do drugega mesta, zaostal je le za PSG. Pred tem je Brighton v angleškem prvenstvu vodil do visokega šestega mesta. Pred prihodom na Otok je bil trener Šahtarja iz Donecka.

Šestinštiridesetletnik iz Brescie je trenersko pot začel na nižjih ravneh italijanske nogometne piramide, nato pa je vodil še Foggio, Palermo, Benevento in Sassuolo, preden se je leta 2021 podal v Ukrajino.

Marseille PSG francosko prvenstvo Roberto De Zerbi
