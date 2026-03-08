V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih deset tekem, po dolgem času pa so bili izjemnega privilegija deležni ljubitelji Luke Dončića, ki živijo v Evropi. Košarkarji Los Angeles Lakersov so namreč gostili in premagali New York (110:97) v zelo atraktivnem večernemu terminu, tako da so lahko navijači 27-letnega slovenskega virtuoza, ki je v tej sezoni tudi prvi strelec tekmovanja, spremlajli poslastico. Ljubljančanu po tem, ko je na lestvici kandidatov za priznanje MVP zdrsnil na šesto mesto, prav gotovo ne manjka motivacije. Sredi tretje četrtine je poskrbel za neverjetno trojko, ki je postala spletna uspešnica, dvoboj pa sklenil s 35 točkami. Pri Jezernikih je manjkal LeBron James. Boston je v uvodni nedeljski matineji s pomočjo povratnika Jaysona Tatuma nadigral Cleveland.

Los Angeles Lakers : New York Knicks 110:97 (31:23, 54:49, 88:69)

Učinek Luke Dončića: 35 točk (za tri 5/16, za dve 6/9, prosti meti 8/10), 8 sk., 4 as., 2 ukr. žogi, 6 izg. žog v 38 minutah

Najboljši strelci: Dončić 35, Reaves 25, Hachimura 13; Towns 25, Brunson 24, Anunoby 13

Neverjetna trojka, ki jo je dosegel Luka Dončić v tretji četrtini. Ob izteku napada jo je zadel ob koraku nazaj na eni nogi. OG Anunoby, ki ga je pokrival, se je samo nasmejal ...

Košarkarji Lakersov se v tej sezoni še ne morejo znebiti oznake, da povečini premagujejo le slabše tekmece, ki so na lestvici nižje od njih, proti tistim ekipa, ki konkurirajo za najvišja mesta in naslov prvaka, pa bolj ali manj nizajo neuspehe. Morda bo v tem pogledu za nekaj sprememb poskrbela domača tekma proti New Yorku, na kateri so bili Jezerniki tako prepričljivi, da niso niti v enem trenutku zaostajali proti gostom. In to proti Kratkohlačnikom, ki v zadnjem poldrugem mestu blestijo v ligi NBA, na zadnji tekmi pa so Jokićev Denver pomendrali za težko verjetnih 39 točk! Luki Dončiću, Austinu Reavesu in druščini je uspelo, ob odsotnosti LeBrona Jamesa, ki je stiskal pesti za soigralce s klopi, zaradi bolečin v komolcu pa se jim ni mogel pridružiti na parketu, pa bodo v mestu angelov zagotovo odmevale teorije, ali bi bili Lakersi nemara sposobni v tej sezoni pokazati še več brez 41-letnega ameriškega superzvezdnika in večkratnega rekorderja lige NBA.

Lakersi grizli v obrambi, Dončić polnil koš

Začetek dvoboja v mestu angelov je zaznamoval Austin Reaves. Zvezdnik Lakersov, ki je izpustil zadnji dvoboj proti New Yorku, je poskrbel za uvodnih pet točk gostiteljev. Jezerniki so povedli s 5:0, občinstvo pa navduševali tudi z "grizenjem" v obrambi, kjer se je izkazal zlasti Deandre Ayton. Že v uvodnih minutah dvoboja je zbral dve blokadi.

Čeprav je Luka Dončić zgrešil uvodne tri mete iz igre, od tega sta bila dva za tri točke, je nato strelsko le prebil led. Sprva s črte prostih metov, nato pa še s prvo trojko, po kateri so Jezerniki povedli z 11:4. New York je takrat zahteval minuto odmora, po kateri pa so gostitelji še naprej zadrževali varno prednost.

Kako je Luka Dončić atraktivno zaposlil Deandreja Aytona za zabijanje in vodstvo Lakersov (11:4):

Pri vodstvu 18:11 je Luke Kennard, najbolj natančen izvajalec metov za tri točke v ligi NBA, izkoristil asistenco "soimenjaka" iz Slovenije in zadel trojko, a je bila hitro razveljavljena. Pred tem je namreč bodoči slovenski reprezentant Jaxson Hayes storil prekršek v napadu. New York se je po trojki Landryja Shameta približal na -3 (15:18), a se je pri gostiteljih poleg Dončića v napadu razigral tudi Rui Hachimura.

Kako je Luka Dončić prelisičil Jalena Brunsona, izsilil še prekršek ob zadetem košu in se temu nasmejal:

Pred koncem prve četrtine, ki so jo Lakersi dobili za osem točk, je za manjši alarm poskrbela le druga osebna napaka 27-letnega Ljubljančana. V obrambi je pokrival prijatelja in nekdanjega soigralca Jalena Brunsona.

Lakersi do +13, nato sedem minut brez koša iz igre

Jezerniki so v uvodnih minutah druge četrtine na krilih skoraj nezgrešljivega Ruija Hachimure in iznajdljivega Austina Reavesa, ki je smelo prodiral pod koš New Yorka, povišali prednost na 46:33. S trdno obrambo so gostom povzročali preglavice. Ko se je na parket vrnil Luka Dončić, mu je Jalen Brunson, s katerim je bil posebno bitko, takoj dal trojko, nato so se Kratkohlačniki z delnim rezultatom 7:0 približali na 46:40. To je bilo obdobje srečanja, v katerem je začel Dončić izgubljati žoge. Vseeno so Jezerniki, ki niso in niso mogli zadeti iz igre, še vodili, prednost je s prostimi meti ohranjal Reaves.

Kako je Luka Dončić prejel osebno napako v napadu, a se zadržal s komentarji pri sodnikih:

Minuto pred koncem je Dončić storil prekršek v napadu. Sodniki so mu ga prisodili po tem, ko se je zaletel v Shameta in ga odrinil. To je bil tretji osebni prekršek Slovenca, ki ni skrival začudenja in nezadovoljstva, a vseeno ni veliko prigovarjal. Vedel je, da je v tej sezoni pridelal že 15 tehničnih napak. Če bi še eno, bi si s tem prislužil suspenz, saj bi moral manjkati na eni tekmi. V naslednjem napadu je Dončić vendarle dosegel edini točki v drugi četrtini. Zadel je dva prosta meta. New York se ni predajal. V napadu sta se razigrala OG Anunoby in Karl-Anthony Towns, mučne minute Lakersov, kar sedem minut niso dosegli koša iz igre, pa je tik pred koncem prvega polčasa končal Reaves. S 17 točkami je bil tudi najboljši strelec srečanja v prvem polčasu. Dončić, ki je šele po koncu prvega polčasa vljudno stopil sodnikov in zahteval nekaj pojasnil za določene odločitve, jih je dodal 14.

Dončić izpadel iz najboljše peterice

Slovenski košarkarski as Luka Dončić v zadnji del sezone 2025/26 vstopa z veliko motivacijo. Čeprav tudi v tej sezoni izstopa z razkošno statistiko in podira številne mejnike, na lestvici kandidatov za priznanje MVP igralca sezone ne kotira tako visoko. Na najnovejši lestvici, ki jo na uradni strani tekmovanja določa novinar Shaun Powell, je celo izpadel iz najboljše peterice, kar se mu ni zgodilo že nekaj časa.

Padel je na šesto mesto, pred njim so po novem vodilni Shai Gilgeous-Alexander, ki je bil za najboljšega igralca razglašen že v prejšnji sezoni, Nikola Jokić, Cade Cunningham, Victor Wembanyama in Jaylen Brown. Ljubljančan bo skušal do konca sezone dokazati, kako si na omenjeni lestvici zasluži višje mesto, po drugi strani pa bo skušal izboljšati tudi izkupiček Lakersov. Vsi njegovi tekmeci, ki so pred njim na lestvici, namreč nastopajo za klube z boljšim izkupičkom od Jezernikov.

"Je najboljši igralec, kar sem jih kadarkoli treniral. Prepričan sem, da bo postal MVP," je po predzadnji tekmi, ko je Dončić proti Indiani dosegel kar 44 točk, povedal trener Pacersov Rick Carlisle. Dončića je pred leti treniral pri Dallasu, zdaj pa mu je zaploskal, ko je prispeval osrednji delež Lakersov pri zadnji zmagi Jezernikov. To je bila že deseta Dončićeva tekma v tej sezoni, na kateri je dosegel vsaj 40 točk. S tem se je na večni lestvici dosežkov Jezernikov pridružil trem legendarnim košarkarjem, saj so to dosegli le še Kobe Bryant, Elgin Baylor in Jerry West. Blizu je bil tudi proti New Yorku, na koncu se je ustavil pri 35 točkah, malce nad njegovim strelskim povprečjem v tej sezoni.

Boston s povratnikom Tatumom meri še višje

Dogajanje v ligi NBA se je začelo z dvobojem med Clevelandom in Bostonom, ki merita visoko v vzhodni konferenci. Pričakovanja Celticsov so se še povečala, odkar se je na parket vrnil Jayson Tatum. Boston je v spopadu dveh ekip, ki kotirata visoko na lestvici vzhodne konference, premagal Cleveland s 109:98. Jaylen Brown je bil blizu trojnega dvojčka. Dosegel je 23 točk, devet skokov in osem asistenc, povratnik Tatum pa je dodal 20 točk. To je bil njegov drugi nastop po vrnitvi po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe Ahilove tetive. Odigral je 27 minut, njegov met iz igre pa je bil 6/16.

Jayson Tatum je proti Clevelandu dosegel 20 točk. Foto: Reuters

Pri Bostonu, ki se je vodilnemu Detroitu približal na tri zmage in bo vsak še mesec dni pogrešal poškodovanega centra Nikolo Vučevića, sta se izkazala tudi Payton Pritchard (18 točk) in Baylor Scheierman (16 točk in 10 skokov). Boston je sredi tretje četrtine vodil že za +26 (81:55), a se je Cleveland v zadnji četrtini približal na -8.

Pri Clevelandu, ki je po sedmih zaporednih domačih porazih naletel na premočnega tekmeca, sta največ točk dosegla Donovan Mitchell (30) in Evan Mobley (24), James Harden pa je dodal 19 točk in asistenc. Center Jarrett Allen je manjkal zaradi poškodbe desnega kolena.

Skromni Dallas, ki niza poraze in ga lahko v končnico popelje le še čudež, se bo mudil v Torontu. V derbiju zahodne konference se bosta spopadla teksaška soseda San Antonio in Houston, sedmouvrščeni Phoenix, ki na lestvici zahodne konference gleda v hrbet prav Lakersom, pa bo doma pričakal v zadnjem obdobju zelo uspešne Charlotte Hornetse.

Liga NBA, 8. marec

Lestvici

