Pevka, ki so jo povezovali z Dončićem, je prekinila molk

Srbska pevka Breskvica se je odzvala na poročanje medijev, ki so jo povezovali z našim košarkaškim zvezdnikom Lukom Dončićem in jo celo krivili za konec njegove zaroke z Anamario Goltes.

"Sem dežurni krivec za vse, kar se zgodi," je srbska pevka Anđela Ignjatović, bolj znana kot Breskvica, izjavila v podkastu Uskoro otvaramo in dokončno razčistila z govoricami, ki so jo povezovale z Luko Dončićem in krivile za razpad njegove zveze z Anamario Goltes.

"Všečkal mi je nekaj fotografij in razumem, da so ljudje skočili na to, toda naslov Breskvica je kriva za razhod je bil popoln šok," je dejala o poročanju medijev, da se med njo in Dončićem nekaj plete.

Kot je dodala, jo neprestano povezujejo s kom, in se pošalila: "To je zdaj že moj drugi košarkar, prvi je bil Bogdan Bogdanović."

Navdušena nad Slovenijo

Priznala je tudi, da je govorice od Dončiću nehote podžgala tudi sama, ko je v začetku leta nastopala v Sloveniji in takrat izjavila, da si želi živeti tukaj. "Moje življenjske sanje so, da bi živela v Sloveniji, tam vedno uživam, vse od narave do ljudi je po moji meri," je dejala, "brez razmisleka sem to tudi povedala in spet sprožila govorice. Toda nič od tega ni res."