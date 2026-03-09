Pevka, ki so jo povezovali z Dončićem, je prekinila molk

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Anđela Ignjatović Breskvica | Foto Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Srbska pevka Breskvica se je odzvala na poročanje medijev, ki so jo povezovali z našim košarkaškim zvezdnikom Lukom Dončićem in jo celo krivili za konec njegove zaroke z Anamario Goltes.

"Sem dežurni krivec za vse, kar se zgodi," je srbska pevka Anđela Ignjatović, bolj znana kot Breskvica, izjavila v podkastu Uskoro otvaramo in dokončno razčistila z govoricami, ki so jo povezovale z Luko Dončićem in krivile za razpad njegove zveze z Anamario Goltes.

"Všečkal mi je nekaj fotografij in razumem, da so ljudje skočili na to, toda naslov Breskvica je kriva za razhod je bil popoln šok," je dejala o poročanju medijev, da se med njo in Dončićem nekaj plete.

Kot je dodala, jo neprestano povezujejo s kom, in se pošalila: "To je zdaj že moj drugi košarkar, prvi je bil Bogdan Bogdanović."

Navdušena nad Slovenijo

Priznala je tudi, da je govorice od Dončiću nehote podžgala tudi sama, ko je v začetku leta nastopala v Sloveniji in takrat izjavila, da si želi živeti tukaj. "Moje življenjske sanje so, da bi živela v Sloveniji, tam vedno uživam, vse od narave do ljudi je po moji meri," je dejala, "brez razmisleka sem to tudi povedala in spet sprožila govorice. Toda nič od tega ni res."

Luka Dončić in Anamaria Goltes
Luka Dončić Luka Dončić Breskvica Anđela Ignjatović
