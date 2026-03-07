Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Sobota,
7. 3. 2026,
16.11

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

Sobota, 7. 3. 2026, 16.11

1 ura, 34 minut

Zaostritev odnosov med Luko Dončićem in Anamario Goltes? To je znano.

Avtor:
M. T.

Luka Dončić in Anamaria Goltes | Namigovanja, da sta se z Luko Dončićem res razšla, je dodatno podžgala Anamaria, ki je s svojega profila na družbenem omrežju Instagram izbrisala vse njune skupne fotografije. | Foto Instagram/Anamaria Goltes

Namigovanja, da sta se z Luko Dončićem res razšla, je dodatno podžgala Anamaria, ki je s svojega profila na družbenem omrežju Instagram izbrisala vse njune skupne fotografije.

Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić naj bi na sodišču sprožil postopek glede skrbništva za otroka, ki ju ima skupaj s svojo zdaj že domnevno nekdanjo zaročenko Anamario Goltes, poročajo Slovenske novice.

Luka Dončić in Anamaria Goltes imata dve hčerki. Gabriela se je rodila leta 2023, Olivia pa decembra lani. Njuna mama Anamaria Goltes se je že pred rojstvom druge hčerke preselila nazaj v Slovenijo, oče Luka pa živi v ZDA. 

Luka Dončić je bil sicer domnevno tisti, ki je razdrl zaroko z Anamario Goltes - zaročena sta bila od julija 2023

Govorice, da Luka Dončić in Anamaria, ki sta bila par dolga leta, nista več skupaj, so zaokrožile v zadnjih dneh, a v resnici naj bi se razšla že pred več meseci.

Luka Dončić in Anamaria Goltes domnevno nista več par. | Foto: Instagram & Imdb Luka Dončić in Anamaria Goltes domnevno nista več par. Foto: Instagram & Imdb

Namigovanja, da sta se res razšla, je dodatno podžgala Anamaria, ki je s svojega profila na družbenem omrežju Instagram izbrisala vse njune skupne fotografije.

Dončića medtem že povezujejo z drugimi ženskami, med drugim s srbsko pevko Anđelo Ignjatović, bolj znano po umetniškem imenu Breskvica, in ameriško igralko Madelyn Cline.

