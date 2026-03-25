Sreda, 25. 3. 2026, 11.37

Pravijo ji kraljica ločitev: Luka Dončić je najel odvetnico hollywoodske smetane

Luka Dončić, Laura Wasser | Luka Dončić je najel Lauro Wasser, eno najslavnejših ločitvenih odvetnic na svetu. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je najel Lauro Wasser, eno najslavnejših ločitvenih odvetnic na svetu.

Luko Dončića v pravnem sporu z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes zastopa ena najslavnejših ločitvenih odvetnic na svetu, ki so jo v preteklosti najele zvezde, kot so Kim Kardashian, Johnny Depp, Angeline Jolie in Kevin Costner.

Ob razhodu Luke Dončića in Anamarie Goltes ter pravnem sporu za preživnino in skrbništvo nad njunima hčerkama se je v središču pozornosti znašla tudi Dončićeva odvetnica Laura Wasser, ena najslavnejših ločitvenih odvetnic na svetu.

Zvezdniško odvetnico je Dončić po poročanju New York Posta najel po tem, ko je v začetku marca Anamaria Goltes v Los Angelesu vložila zahtevo za preživnino. Prva poteza Laure Wasser je bil predlog, da sodišče to zahtevo zavrne, ker ne Dončić, ne Goltes, ne njuni hčerki niso rezidenti Kalifornije.

Trendi Dončić odgovoril na zahteve Anamarie: kaj ji očita?

Odvetnica je še poudarila, da je Dončić sodni postopek za ureditev družinskih razmerij že februarja začel v Sloveniji, ki je po njenih besedah "pravi naslov za razrešitev tega spora". Anamario Goltes je obtožila, da je Kalifornijo za vložitev svoje zahteve izbrala preprosto zato, ker hoče izkoristiti tamkajšnjo zakonodajo za izračun preživnine, obenem pa naj bi Dončiću preprečevala, da bi videl hčerki.

Kdo je Laura Wasser?

57-letno Lauro Wasser v ZDA kličejo kar kraljica ločitev, med njenimi strankami so bila v preteklosti nekatera največja imena iz sveta zabave, kot so Angelina Jolie, Heidi Klum, Kim Kardashian, Kris JennerJohnny Depp, Ryan Reynolds, Christina AguileraDr. Dre in Kevin Costner.

Kot ločitvena odvetnica je začela delati v odvetniški pisarni svojega očeta, prav tako specializiranega za ločitve, prva ločitev, pri kateri je pravno svetovala, pa je bila leta 1993 njena lastna. Kot je pred časom povedala za CNN, se je takrat zaobljubila, da se ne bo nikoli več poročila, in dodala: "Vsi bi se morali poročiti – enkrat."

Laura Wasser je bila poročena le enkrat in se ob ločitvi zaobljubila, da je bil to njen edini zakon.

Ker je odraščala na Beverly Hillsu, ji je bilo zvezdništvo že od nekdaj blizu, a ob tem poudarja, da v ločitvenem postopku enako trpijo tako bogati kot malo manj bogati. "Ko se s tem ukvarjaš tako dolgo, ugotoviš, da imajo pri razhodih in boju za skrbništvo vsi enake izzive," je dejala za CNN, "ne glede na to, koliko denarja in moči imajo, se vsi bojijo, da ne bi nikoli več videli svojega otroka."

Svojim slavnim strankam vedno svetuje, naj se skušajo poravnati zunaj sodišča, ker bo vsak sodni dokument dostopen javnosti, ob tem pa jim skuša dopovedati tudi, naj se spomnijo, kaj so do nekdanjega partnerja nekoč čutili: "Sredi ločitvenega postopka se sovražijo, ker so v položaju nasprotnikov. Takoj, ko je postopek končan, se spet bolje razumejo."

Anamaria Goltes, Luka Dončić
Trendi Luka Dončić izbrisal vse fotografije z Anamario Goltes
Anđela Ignjatović Breskvica
Trendi Pevka, ki so jo povezovali z Dončićem, je prekinila molk
Luka Dončić in Anamaria Goltes
Trendi Zaostritev odnosov med Luko Dončićem in Anamario Goltes? To je znano.
