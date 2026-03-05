Drama v New Yorku, center prvakov jih je zadeval kot za stavo #video

Prvaki lige NBA Oklahoma City Thunder so v napetem srečanju v gosteh premagali New York s 103:100. Pri gostih sta izstopala center Chet Holmgren (28 točk), ki je zadel kar šest trojk in s tem izenačil rekord kariere, ter Shai Gilgeous-Alexander (26). Pri gostiteljih je Jalen Brunson prispeval 16 točk in kar 15 asistenc, toliko jih še ni podelil v tej sezoni, a je iz igre zadel le pet od 18 metov. Kratkohlačniki so v zadnjem napadu zgrešili dva meta za tri točke za podaljšek. Charlotte je v gosteh nadigral Boston za +29 in zmagoviti niz podaljšal na šest srečanj.

V kultni dvorani Madison Square Garden je bilo napeto vse do zadnje sekunde. New York je v zadnjem napadu za branilci naslova iz Oklahoma Cityja zaostajal tri točke, nato pa sta Jalen Brunson (16 točk in 15 asistenc) ter OG Anunoby (16 točk) zgrešila trojko za podaljšek. Thunder so zmagali s 103:100 in s tem prekinili niz treh zaporednih zmag Kratkohlačnikov.

Vrhunci srečanja v New Yorku:

Največ točk sta pri branilcih naslova dosegla center Chet Holmgren (28 točk), ki je zadel kar šest trojk in izenačil rekord kariere (met za tri je imel 6/11), ter drugi najboljši strelec lige NBA Shai Gilgeous-Alexander (26), Lu Dort, ki velja za enega najbolj umazanih obrambnih igralcev v ligi NBA, kar je nedavno na svoji koži občutil tudi Nikola Jokić, pa je dodal 16 točk. Pri New Yorku je Karl-Anthony Towns dosegel 17 točk in 17 skokov.

Sršeni popikali Kelte

Kon Knueppel je bil z 20 točkami prvi strelec Charlotta v Bostonu. Foto: Reuters Najvišjo zmago večera je dosegel Charlotte. V Bostonu je povsem nadigral Celticse in zmagal s 118:89. Novinec Kon Knueppel je dosegel 20 točk, Sršeni pa so proslavljali že šesto zaporedno zmago in se na lestvici prvič po 26. oktobru 2025 lahko pohvalili s pozitivnim razmerjem zmag in porazov.

Pri Hornetsih so izstopali še Brandon Miller in LaMelo Ball (oba 18) ter Coby White (17 točk), pri Bostonu, ki je prekinil niz treh zaporednih zmag, pa sta bila najuspešnejšega strelca Derrick White (29) in Jaylen Brown (20 točk, 11 skokov in 7 asistenc). Kelti so metali iz igre zgolj 38-odstotno (30 od 79), izgubili pa so 16 žog. Charlotte jih je na drugi strani le pet.

Hornets so na vzhodu na devetem mestu ter upajo, da se bodo prvič po letu 2016 vrnili v končnico. Charlotte je šestič v nizu zmagala s 15 ali več točkami prednosti in izenačila drugi najdaljši tovrstni niz v zgodovini lige.

Quentin Grimes je 16,4 sekunde pred koncem zadel dva prosta meta, ki sta odločala o izenačenju, Tyrese Maxey pa je dosegel 25 točk za zmago zdesetekanih Philadelphia 76ers nad Utah Jazz s 106:102. Philadelphia je bila brez Joela Embiida, VJ Edgecomba in suspendiranega Paula Georgea.

Jrue Holiday (35 točk in 11 podaj) in Jerami Grant (30 točk) sta vodila Portland Trail Blazers so zmage nad Memphis Grizzlies s 122:114. Nickeil Alexander-Walker je dosegel 23 točk in s soigralci Atlante Hawks premagal Milwaukee Buckse s 131:113. Atlanta je zmagala na peti zaporedni tekmi ter ima prvič po decembru več zmag kot porazov. Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard je prispeval 29 točk in osem skokov, so v zadnji tekmi večera prepričljivo s 130:107 nadigrali Indiano Pacers.

Luka Dončić in Nikola Jokić se bosta spopadla v noči na petek. Foto: Reuters

LA Lakersi in Luka Dončić bodo naslednjič na delu v petek zjutraj po slovenskem času (4.00), ko se bodo na spektaklu v Denverju spopadli z Nuggetsi Nikole Jokića. To bo tudi bitka za peto mesto na lestvici zahodne konference, ki ga trenutno zaseda moštvo iz Kolorada. To bo jubilejna 500. tekma 27-letnega Ljubljančana v ligi NBA.

Liga NBA, 4. marec

Lestvici

Preberite še: