Luka Janežič po 11 letih namesto bronaste dobil srebrno medaljo

Luka Janežič je enajst let po evropskem prvenstvu za mlajše člane in članice v estonskem Talinu in po končani atletski karieri namesto bronaste dobil srebrno medaljo za nastop v teku na 400 m, je sporočila Atletska zveza Slovenije (AZS). To se je zgodilo zaradi naknadno ugotovljenega dopinškega prekrška ruskega tekmeca.

Evropska atletika je AZS namreč obvestila, da je enota za integriteto pri Svetovni atletiki zaradi dopinškega prekrška kaznovala ruskega atleta Pavla Ivaška in med drugim razveljavila njegov dosežek na omenjenem tekmovanju.

Ivaško je v estonski prestolnici prvotno osvojil drugo mesto na 400 metrov in bil uvrščen tik pred nekdanjim slovenskim rekorderjem na tej razdalji Lukom Janežičem. Po diskvalifikaciji Rusa je slovenski sprinter napredoval na drugo mesto in danes na sedežu AZS vrnil prvotno osvojeno bronasto medaljo ter prevzel srebrno odličje, ki ga je Evropska atletika poslala na sedež zveze.

Zmagovalec ostaja Francoz Thomas Jordier, ki je takrat tekel 45,50, Janežič je v cilj pritekel v času 45,73, do brona pa je napredoval Italijan Davide Re (46,37).

Slovenija je na omenjenem prvenstvu tako osvojila celoten komplet medalj, saj je Robert Renner osvojil zlato v skoku s palico, Žan Rudolf pa bron v teku na 800 metrov.

Janežič sprva ni dojel, za kaj gre

Leta 2017 je na Poljskem osvojil še naslov evropskega prvaka do 23 let. Foto: Getty Images "Tole je prišlo povsem nepričakovano. Ko sem prebral elektronsko sporočilo, nisem niti takoj dojel, za kaj gre. Vsekakor pozitivna novica in prav je, da napreduješ, če se pozneje izkaže, da si je nekdo pomagal na prepovedan način. Zdaj je vsak dobil medaljo, ki si jo je takrat zaslužil, mislim pa, da bistvene spremembe v moji karieri ne bi bilo, če bi bil že takrat drugi. Povsem druga zgodba je, če si četrti in pozneje napreduješ do medalje," so bile prve besede 30-letnega Janežiča.

Leta 2016 je nastopil na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru in leta 2017 na Poljskem osvojil še naslov evropskega prvaka do 23 let: "Finala iz Bydgoszcza se iskreno veliko bolj spomnim kot tistega iz Talina, a tudi iz Estonije so lepi spomini. Spomnim se predvsem dogajanja po tekmi in tudi pred tekmo, saj sem bil favorit in sem se prvič soočil s pritiskom, ki te ob tej vlogi spremlja. Vsi so od mene pričakovali medaljo in sem jo tudi osvojil. Zdaj je to srebrna. Skupaj z Renerjem in Rudolfom, s katerima smo še danes zelo dobri prijatelji, smo tako osvojili celoten komplet," je za slovensko zvezo dodal Janežič.

Slovenski rekorder na 400 metrov je bil kar osem let. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Osebni rekord na 400 metrov (44,84) je postavil na mitingu diamantne lige v Monaku leta 2017 in bil s tem dosežkom tudi skoraj osem let slovenski rekorder. Lani je končal atletsko kariero, kmalu po športni upokojitvi pa je njegov državni rekord v Mariboru na ekipnem evropskem prvenstvu druge divizije izboljšal Rok Ferlan (44,70).

Janežič ostaja povezan s športom, saj pomaga mladim športnikom iz različnih športnih panog: "Razvijam hitrost, eksplozivnost, agilnost ... Trenutno največ delam z nogometaši, a ne samo z njimi. Predvsem se posvečamo tehniki teka, ko tehniko, ki je osnova, usvojimo, pa gremo k bolj specifičnim vajam za hitrost, hitrostno eksplozivnost oziroma na to, kar športnik pri svojem športu potrebuje," je pojasnil Janežič.