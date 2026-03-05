Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
5. 3. 2026,
14.40

Google v Nemčiji odprl nov center za umetno inteligenco

Prostori Humboldtovega foruma, ki se nahaja na Muzejskem otoku v berlinskem okrožju Mitte. | Prostori Humboldtovega foruma na Muzejskem otoku v berlinskem okrožju Mitte | Foto Guliverimage

Prostori Humboldtovega foruma na Muzejskem otoku v berlinskem okrožju Mitte

Foto: Guliverimage

Ameriški tehnološki velikan Google je danes v Berlinu odprl nov center za umetno inteligenco. Projekt je glavni del obsežnega, 5,5 milijarde evrov vrednega investicijskega programa v Nemčiji, namenjenega spodbujanju sodelovanja s predstavniki znanosti in politike.

V zgodovinskih prostorih Humboldtovega foruma na Muzejskem otoku v berlinskem okrožju Mitte bo Google pod eno streho združil ekipe zaposlenih iz Google DeepMind, Google Research in Google Cloud, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Objekt vključuje tudi prostor za predstavitev najnovejših tehnologij umetne inteligence.

Justus: Center bo krepil nemške zmogljivosti na področju umetne inteligence

Vodja Googla za srednjo Evropo Philipp Justus je poudaril, da je center prostor za sodelovanje in razpravo, ki bo okrepil zmogljivosti Nemčije na področju umetne inteligence.

Nemški minister za digitalizacijo Karsten Wildberger je odprtje centra označil za dober dan za Nemčijo, ki potrjuje privlačnost Nemčije kot visokotehnološke lokacije.

"Tukaj se porajajo nove ideje, sodelovanja in izdelki, ki koristijo zagonskim podjetjem, malim in srednje velikim podjetjem ter industriji," je dodal.

Zaskrbljenost zaradi prevlade ameriških tehnoloških velikanov

Obenem je izrazil tudi zaskrbljenost, da prevlada ameriških korporacij, kot je Google, ogroža digitalno suverenost Nemčije. "Digitalna suverenost je izjemno pomembna za Nemčijo in Evropo, vendar to ne pomeni, da moramo vse početi sami," je poudaril.

Berlinski župan Kai Wegner pa odprtje centra vidi kot znak zaupanja v pomen in prihodnost nemške prestolnice, ki je po njegovih besedah na poti, da postane vodilna lokacija za inovacije v Evropi.

