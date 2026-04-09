Rayo Vallecano nadigral krvnike Celja, visok poraz tudi Fiorentine

Poleg lige Europa so v četrtek igrali tudi v klubi v konferenčni ligi, kjer se je začel boj za polfinale. Na prvi četrtfinalni tekmi je španski Rayo Vallecano s 3:0 premagal atenski AEK, ki je v osmini finala izločil Celje. Že v drugi minuti tekme je padel prvi gol, zadel je Maročan Ilias Akhomach. Crystal Palace je z enakim izidom premagal Fiorentino, Mainz je doma Strasbourg odpravil z 2:0, Šahtar iz Donecka pa Alkmaarjem s 3:0.

Atenčani, tretja ekipa po rednem delu konferenčne lige, so v osmini finala izločili slovenskega predstavnika Celje, a si priigrali velik zaostanek za domačo povratno tekmo. Španska zasedba, peta po rednem delu in v osmini finala boljša od turškega Samsunsporja, je hitro povedla že po dveh minutah, ko je zadel Ilias Akhomach. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je prednost povišal Unai Lopez, končni izid pa je v 74. z enajstmetrovke postavil Isi Palazon.

V Londonu sta se srečali ekipi Crystal Palace in Fiorentina. Boljši so bili Angleži in si pripravili dobro izhodišče za tekmo v Firencah. V prvem polčasu sta zadela Jean-Philippe Mateta z bele pike (24.) in Tyrick Mitchell (31.), ob koncu tekme je za suvereno zmago nad italijansko ekipo, ki je dvakrat že igrala v finalu tretjega najmočnejšega evropskega tekmovanja, zadel še Ismaila Sarr.

V Krakovu si je visoko zmago priboril ukrajinski Šahtar iz Donecka, ki mednarodne tekme igra na Poljskem. Odpor nizozemskega tekmeca so Ukrajinci strli proti koncu tekme. Mrežo gostov je v 72. minuti načel Pedrinho, zmago je z dvema goloma med 81. in 83. minuto potrdil Alisson Santana.

Mainz je na domačem terenu z 2:0 ugnal Strasbourg, najboljšo ekipo po ligaškem delu tekmovanja. Nemci so že v prvih 20 minutah postavili temelje za zmago nad Francozi, zadela sta Kaishu Sano v 11. in Stefan Posch v 19. minuti.

Povratne tekme četrtfinala bodo na sporedu prihodnji četrtek.

Konferenčna liga, četrtfinale (prve tekme):

Četrtek, 9. april:

