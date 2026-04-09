Avtorji:
M. P., Š. L., STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
23.00

Osveženo pred

35 minut

Četrtek, 9. 4. 2026, 23.00

35 minut

Konferenčna liga, četrtfinale (prve tekme)

Rayo Vallecano nadigral krvnike Celja, visok poraz tudi Fiorentine

Rayo Vallecano | Rayo Vallecano je na prvi četrtfinalni tekmi visoko premagal AEK, ki je pred tem izločil NK Celje. | Foto Reuters

Rayo Vallecano je na prvi četrtfinalni tekmi visoko premagal AEK, ki je pred tem izločil NK Celje.

Foto: Reuters

Poleg lige Europa so v četrtek igrali tudi v klubi v konferenčni ligi, kjer se je začel boj za polfinale. Na prvi četrtfinalni tekmi je španski Rayo Vallecano s 3:0 premagal atenski AEK, ki je v osmini finala izločil Celje. Že v drugi minuti tekme je padel prvi gol, zadel je Maročan Ilias Akhomach. Crystal Palace je z enakim izidom premagal Fiorentino, Mainz je doma Strasbourg odpravil z 2:0, Šahtar iz Donecka pa Alkmaarjem s 3:0.

Atenčani, tretja ekipa po rednem delu konferenčne lige, so v osmini finala izločili slovenskega predstavnika Celje, a si priigrali velik zaostanek za domačo povratno tekmo. Španska zasedba, peta po rednem delu in v osmini finala boljša od turškega Samsunsporja, je hitro povedla že po dveh minutah, ko je zadel Ilias Akhomach. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je prednost povišal Unai Lopez, končni izid pa je v 74. z enajstmetrovke postavil Isi Palazon.

V Londonu sta se srečali ekipi Crystal Palace in Fiorentina. Boljši so bili Angleži in si pripravili dobro izhodišče za tekmo v Firencah. V prvem polčasu sta zadela Jean-Philippe Mateta z bele pike (24.) in Tyrick Mitchell (31.), ob koncu tekme je za suvereno zmago nad italijansko ekipo, ki je dvakrat že igrala v finalu tretjega najmočnejšega evropskega tekmovanja, zadel še Ismaila Sarr.

V Krakovu si je visoko zmago priboril ukrajinski Šahtar iz Donecka, ki mednarodne tekme igra na Poljskem. Odpor nizozemskega tekmeca so Ukrajinci strli proti koncu tekme. Mrežo gostov je v 72. minuti načel Pedrinho, zmago je z dvema goloma med 81. in 83. minuto potrdil Alisson Santana.

Mainz je na domačem terenu z 2:0 ugnal Strasbourg, najboljšo ekipo po ligaškem delu tekmovanja. Nemci so že v prvih 20 minutah postavili temelje za zmago nad Francozi, zadela sta Kaishu Sano v 11. in Stefan Posch v 19. minuti.

Povratne tekme četrtfinala bodo na sporedu prihodnji četrtek. 

Konferenčna liga, četrtfinale (prve tekme):

Četrtek, 9. april:

Lestvica ligaškega dela:

