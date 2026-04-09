Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
M. T.

Četrtek,
9. 4. 2026,
10.24

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,62

Natisni članek

Anthropic Claude kibernetska varnost umetna inteligenca

Anthropic: Razvili smo tako nevarno umetno inteligenco, da je javnost ne sme dobiti

M. T.

Umetna inteligenca | Anthropic trdi, da umetna inteligenca Claude Mythos Preview vidi ranljivosti tam, kjer jih do zdaj ni našel še nihče drug. | Foto Shutterstock

Anthropic trdi, da umetna inteligenca Claude Mythos Preview vidi ranljivosti tam, kjer jih do zdaj ni našel še nihče drug.

Foto: Shutterstock

Anthropic, eno od vodilnih svetovnih podjetij na področju umetne inteligence, trdi, da je razvilo tako nevaren umetnointeligenčni model, da ga za uporabo pod nobenih pogojem ne smejo omogočiti širši javnosti. Tako imenovani Claude Mythos Preview lahko namreč odkrije varnostne luknje v programski opremi, za katere nihče ni vedel, da obstajajo, zato bi v nepravih rokah lahko postal mogočno kibernetsko orožje.

Varnostne luknje, do koder seže pogled

Umetnointeligečni model Claude Mythos Preview – poimenovan je po orodju Claude, ki ga je razvilo podjetje Anthropic – je med preizkusi učinkovitosti do zdaj odkril že na tisoče predhodno neznanih varnostnih lukenj v različni programski opremo, trdijo v podjetju.

Med drugim je šlo za zelo resne ranljivosti v tako rekoč vseh širše uporabljanih operacijskih sistemih, spletnih brskalnikih in drugi programski opremi, ki jo vsak dan uporabljajo milijoni ljudi po vsem svetu, so razkrili.

Umetna inteligenca je odkrila skoraj tri desetletja stare ranljivosti

Varnostne luknje, ki jih je odkril Mythos Preview, med drugim zajemajo 27 let staro ranljivost v operacijskem sistemu OpenBSD, ki velja za enega najbolj odpornih na kibernetske grožnje, in 16 let staro ranljivost v knjižici za delo z zvočnimi in video datotekami FFmpeg, ki je drugi umetnointeligenčni modeli niso zaznali v kar petih milijonih poskusov. Mythos Preview je odkril tudi način, kako zlorabiti zaporedje ranljivosti v jedru (kernel) operacijskega sistema Linux za pridobitev administratorskega dostopa do operacijskega sistema. 

Kot so sporočili iz podjetja Anthropic, so o vseh odkritih ranljivostih že obvestili razvijalce programske opreme, ki so začeli razvijati oziroma izdajati popravke.

Dostop samo za izbrance

Ker je Mythos Preview tako učinkovit pri iskanju ranljivosti in bi v napačnih rokah lahko postal zelo nevarno orodje za iskanje novih načinov za izvajanje kibernetskih napadov, Anthropic umetnointeligenčnega modela ne bo izdal javno.

Prek partnerskega programa, ki so ga poimenovali Project Glasswing, bodo dostop do orodja spočetka omogočili le izbranim tehnološkim in finančnim podjetjem, ki ga bodo lahko uporabila za zavarovanje nekaterih ključnih svetovnih informacijskih sistemov. To bodo Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorganChase, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia, in Palo Alto Networks.

Anthropic Claude kibernetska varnost umetna inteligenca umetna inteligenca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.