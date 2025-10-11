Peti najbogatejši Zemljan ima neozdravljivo bolezen. Iz javnosti je izginil.

Že skoraj desetletje se zdi, da bi se nam lahko prej prikazal samorog, pravljično bitje, kot pa Larry Page, trenutno peti najbogatejši človeka na svetu, ki je znan kot soustanovitelj tehnološkega velikana Google. Page, ki se je decembra 2019 umaknil z vseh vodilnih funkcij Googla in krovne družbe Alphabet, se v javnosti pojavlja izredno redko. Njegovo "izginotje" je najverjetneje povezano tudi z neozdravljivo boleznijo, ki mu je postopoma vplivala na sposobnost govorjenja.

Duh s 170 milijardami evrov

Larry Page - vrednost njegovega premoženja je ocenjena na skoraj 170 milijard evrov, kar pomeni, da je trenutno peti najbogatejši Zemljan - je tako rekoč postal duh.

Soustanovitelj tehnološkega velikana Google je bil do leta 2019 izvršilni direktor Googlove starševske družbe Alphabet, a se v javnosti zadnja leta na tem položaju tako rekoč ni več pojavljal. Zadnji posnetki, na katerih so ga ujeli fotografij velikih tiskovnih agencij, segajo v december 2016, ko se je v New Yorku udeležil sestanka s takrat novoizvoljenim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

Larry Page v New Yorku decembra 2016. To je ena njegovih zadnjih fotografij, ki so jih posnele medijske hiše. Foto: Reuters

Po odstopu s položaja izvršilnega direktorja Googlove krovne družbe je Page ustanovil več zagonskih podjetij, ki so med drugim razvijala leteče avtomobile in nove tehnologije s področja 3D-tiska, a jih ni vodil sam, temveč je upravljanje prepustil drugim.

Pobeg na tropske otoke

Sam se je po poročanju medijev, kot sta Bloomberg in Business Insider, preselil v osamo na enega od karibskih otokov, katerih lastnik je. Med letoma 2014 in 2020 je kupil najmanj štiri.

Karibski otok Eustatia, ki naj bi bil od leta 2018 v lasti soustanovitelja Googla. Foto: Wikimedia Commons / David Pettigrew

Eno od redkih pojavljanj soustanovitelja Googla pred drugimi osebami - potekalo je sicer za več ali manj zaprtimi vrati, javnost je za to izvedela šele mesec dni pozneje - se je zgodilo decembra lani, ko je obiskal dogodek podjetniškega pospeševalnika Y Combinator v San Franciscu v ZDA, je poročal Business Insider.

Razkril je, da ima bolezen, ki mu bo sčasoma vzela zmožnost govora

Eden od razlogov, da se Larry Page javno že nekaj časa ne izpostavlja več - od njegovega zadnjega večjega medijskega intervjuja, ki ga je dal za ameriški medij Fortune, bo novembra letos minilo že deset let -, je morda njegova neobičajna zdravstvena težava, ki jo je prvič razkril leta 2013.

Kot je Larry Page povedal v intervjuju za poslovni medij Bloomberg, ima že od leta 1999 neozdravljivo paralizo glasilk. Zdravniki po njegovih besedah ne vedo natančno, kaj jo je povzročilo.

Kako je Larry Page govoril leta 2015:

Sam dejstvo, da ima paralizirane glasilke, zaradi česar ima veliko mehkejši in bolj tresoč glas kot včasih, pripisuje dvema hudima prehladoma. Ko je imel leta 1999 prvega, so mu glasilke prvič začele povzročati težave. Ko je nekaj let pozneje znova prehladil, pa je njegov glas postal še bolj oslabljen, je dejal za Bloomberg.

Mora se odločiti, ali bi raje normalno govoril ali normalno dihal

Pravega zdravila za paralizo glasilk, to pravzaprav povzroči okvara živca, ki vodi do njih, še ni. Če je okvara blaga, se lahko stanje izboljša z operativnim posegom, če je hujša, pa se mora bolnik odločiti, ali bi raje normalno govoril ali dihal.

Larry Page ima tudi okvaro ščitnice, ki na neki točki v življenju prizadene okrog pet odstotkov ljudi. Foto: Reuters

Page je pred leti za medije že večkrat poudaril, da ima občasno težave z dihanjem. Dolgim govorom, ki bi jih nekoč moral pripravljati kot eden od nekdanjih šefov Googla, se je izogibal oziroma jih prepuščal Sergeju Brinu, drugemu ustanovitelju Googla.

Superbogataš ima sicer tudi Hashimotov tiroiditis, avtoimunsko bolezen ščitnice, ki enkrat v življenju prizadene okrog pet odstotkov ljudi. Po njegovih besedah so zdravniki preverjali, ali je paraliza njegovih glasilk morda povezana z boleznijo ščitnice, a vzročne povezave še niso odkrili.