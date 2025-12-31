Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Sreda,
31. 12. 2025,
8.59

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Sreda, 31. 12. 2025, 8.59

1 ura, 16 minut

Vojna v Ukrajini

Rusi napadli Odeso: med ranjenimi tudi otroci

Avtorji:
K. M., STA

Ukrajina Odesa | V napadu so bili ranjeni najmanj štirje ljudje, med njimi trije otroci, stari od sedem mesecev do 14 let. | Foto Reuters

V napadu so bili ranjeni najmanj štirje ljudje, med njimi trije otroci, stari od sedem mesecev do 14 let.

Foto: Reuters

Rusija je ponoči z droni napadla pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine. V napadu so bili po navedbah tamkajšnjih oblasti poškodovani štirje ljudje, med njimi tudi otroci, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrajina je medtem napadla rusko rafinerijo nafte ob Črnem morju.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

9.00 Rusija z droni napadla ukrajinsko pristaniško mesto Odesa

9.00 Rusija z droni napadla ukrajinsko pristaniško mesto Odesa

Vodja vojaške uprave v Odesi Serhij Lisak je sporočil, da sta bila v obsežnem napadu z droni poškodovana dva večnadstropna stanovanjska objekta.

Pri tem so bili ranjeni najmanj štirje ljudje, med njimi trije otroci, stari od sedem mesecev do 14 let. Poškodovan je bil tudi 42-letni moški, čigar stanje je resno. "Še en dokaz, da Rusija napada civiliste," je Lisak po napadu napisal na Telegramu.

Ukrajinske letalske sile so opozorile na napade z droni. | Foto: Reuters Ukrajinske letalske sile so opozorile na napade z droni. Foto: Reuters

Ukrajinske letalske sile so opozorile na dron, ki se približuje mestu, in izdale opozorila o zračnem napadu.

Tamkajšnji guverner Oleh Kiper je v objavi na Telegramu pozval prebivalce, naj ostanejo mirni. Pojasnil je, da je zaradi napada z droni izbruhnil požar v skladišču logističnega podjetja, zagorelo je tudi nekaj vozil.

Medtem je Ukrajina po poročanju medijev napadla rafinerijo nafte na jugu Rusije. V ruski regiji Krasnodar je v naftni rafineriji v pristanišču Tuapse ob Črnem morju izbruhnil požar, poročanje portala Kyiv Independent povzema nemška tiskovna agencija dpa. Informacij o obsegu škode ni.

Tuapse velja za eno najpomembnejših pristanišč za izvoz ruske nafte ob Črnem morju. Ukrajinska vojska že več mesecev napada rusko naftno industrijo, ki je pomembna za financiranje vojne.

