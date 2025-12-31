Začenja se nov dakarski izziv v Savdski Arabiji, tudi tokrat z dvema Slovencema

Le še nekaj dni loči največje izzivalce na dveh in štirih kolesih do nove velike avanture. Tradicionalna vzdržljivostna dirka Dakar se bo v Savdski Arabiji začela 3. januarja, tudi v prihajajočem letu z dvema slovenskima motociklistoma, Tonijem Mulcem in Simonom Marčičem.

Za začetek bo v soboto na vrsti prolog v okolici Janbuja z 98 kilometri skupne dolžine in 23 kilometri hitrostne preizkušnje. Dirka bo sedmič potekala v tej državi, skupno pa reli, ki se je po prvinskih začetkih v Afriki precej selil po svetu, doživlja že 48. izvedbo.

Slovenca počasi tudi že postajata del te zgodbe, kar še posebej velja za bolj izkušenega Marčiča, saj bo za vztrajnega Mariborčana reli v letu 2026 že 12. v karieri. Mulec, ki je v letošnji izvedbi pristal na 13. mestu skupnega seštevka, bo nastopil četrtič.

V izvedbi 2026 ne bo več etap krono, ki so tekmovalcem zaradi špartanske logistike in prenočevanja brez podpore ekip v puščavi povzročale največ težav, ostali pa sta dve maratonski preizkušnji.

Dakar 2026 sicer ponuja prolog in 13 etap, le en prost dan (10. januar), več kot 8000 kilometrov skupne dolžine in 5000 kilometrov hitrostnih preizkušenj. Za vse bo ena največjih novosti in pravi izziv nov sistem navigacije, odslej bo zgolj še digitalna. Na startu prve etape bo skupno 325 posadk.

Jazid Al-Rajhi Foto: Reuters

V ospredju bo potekal ogorčen boj za zmago tako med avtomobilisti kot motociklisti. Lanski zmagovalec Jazid Al-Rajhi bo imel precej izzivalcev, Daniel Sanders, Naser Al-Atijah, Carlos Sainz, Stephane Peterhansel, Toby Price ... Številni med njimi že poznajo slast zmagovanja, šele prvo zmago na Dakarju pa bo spet naskakoval nekdanji svetovni prvak v reliju Loeb.

Zmago med motociklisti bo branil Avstralec Daniel Sanders, v lovu za njim pa bodo tudi Bradley Cox, Ricky Brabec, Ignacio Cornejo, Michael Docherty ...

Rekorder po številu zmag pri motoristih je Peterhansel s šestimi zmagami, po petkrat so bili najboljši Cyril Neveu, Cyril Despres in Marc Coma. Tudi pri avtomobilistih je na čelu absolutne lestvice Peterhansel z osmimi zmagami, skupno ima tako 14 uspehov v obeh kategorijah. Petkrat je med avtomobilisti slavil Al-Atijah, štirikrat pa je bil ob Sainzu najhitrejši še Ari Vatanen.

Reli Dakar je bil sprva doma v afriških puščavah od leta 1979 do 2007, nato pa je od 2009 do 2019 pred prihodom na Arabski polotok reli gostila Južna Amerika.

Marčič z novim motorjem

Simon Marčič Foto: Anna Szmidt Marčič bo na startu ene najtežjih vzdržljivostnih dirk na svetu že 12. Tokrat z novim motorjem znamke Kove in tudi novim zagonom, čeprav bo ostal zvest najtežjemu razredu originals.

"Motor ima drugačno konfiguracijo, je lažji, pa tudi močnejši. Je pa izziv, kar se tiče mehanike, prejšnjega motorja sem bil že navajen. Razpon moči je drugačen, zato zahteva drugačen pristop predvsem na sipinah," je največjo spremembo opisal Marčič na novinarski konferenci pred odhodom v Savdsko Arabijo.

Ker ostaja v razredu originals, bo tudi na Dakarju 2026 v veliki meri "sam svoj mojster", saj udeleženci v tem razredu nimajo možnosti pomoči ekip oziroma mehanikov.

"Meni je to nekako najbolj prvinski razred. Tu je tudi več taktike, ni samo vožnja motorja, moraš razmišljati, kje napasti. Zato me vleče v ta razred. Letos bom nastopil enajstič zaporedoma, mislim, da sem prvi, ki je več kot desetkrat nastopil zaporedoma, kar si štejem v čast," je o miku prvinske izkušnje dejal Mariborčan.

O konkretnih ciljih pa noče razmišljati prav naglas: "Za 95 odstotkov tekmovalcev je prvi cilj priti na cilj, po možnosti nepoškodovan. Vem, da bom napadal svoj najboljši rezultat, peto mesto v svojem razredu, oziroma ga skušal izboljšati. Cilj so stopničke v mojem razredu, a sem se naučil, da ciljev ne napovedujem."

"Že za uvrstitev med 15. in 20. potrebuješ veliko sreče"

Toni Mulec pa ima sicer manj izkušenj po številu dirk, izvedba v 2026 bo zanj četrta; a dobri dosežki na prvih treh relijih pomenijo, da si že sam postavlja zelo visoke cilje. "Z motorjem se znam peljati, največja razlika bo v navigaciji. Vsako leto imam večjo odgovornost, ko nastopam, še vedno pa je prvi cilj, da sploh prideš do cilja. Lahko rečem, da če greš med deseterico, že malo tvegaš življenje. Že za uvrstitev med 15. in 20. potrebuješ veliko sreče," je na predstavitvi svojega projekta konec decembra dejal Mulec.

Toni Mulec med lanskim Dakarjem. Foto: RallyZone

Meje je sicer na treh nastopih v zadnjih treh letih že dvigoval; začel je s 24. mestom v skupni konkurenci leta 2023, ko je bil deveti v svoji kategoriji reli 2, lani je napredoval na skupno 15. in peto mesto v svoji konkurenci, letos pa reli končal kot 13. skupno in že četrti v reli 2.

Zanj bo novost tudi nov motocikel znamke KTM, tokrat bo vozil tovarniški model, ki so ga najboljši v karavani imeli že na dirki 2025, sam ga bo prvič preizkusil šele na Dakarju 2026.

"Povsem drugačna geometrija je, a je vse skupaj zelo pozitivno. Potreboval bom kakšen dan več, da se ga navadim, saj prej še nisem imel možnosti treninga," je pojasnil Mulec.

Veliko pa mu pomeni, da ostaja pri isti ekipi in ima istega mehanika: "Pri tem sem kar zahteven, želim, da je na motorju vse tako, kot je treba. Dobro je, da imam človeka, na katerega se lahko zanesem na tem področju," poudarja v zadnjih letih najboljši slovenski dirkač na Dakarju.

Spored etap relija Dakar: 3. januar: prolog: Janbu - Janbu (98 km/HP 23 km)

4. januar: 1. etapa: Janbu - Janbu (518 km/HP 305 km)

5. januar: 2. etapa: Janbu - Al Ula (504 km/HP 400 km)

6. januar: 3. etapa: Al Ula - Al Ula (666 km/HP 422 km)

7. januar: 4. etapa (prvi del maratona): Al Ula - bivak (526 km/HP 451 km)

8. januar: 5. etapa (drugi del maratona): bivak - Hail (428 km/HP 372 km)

9. januar: 6. etapa: Hail - Riad (920 km/HP 331 km)

10. januar: prost dan:

11. januar: 7. etapa: Riad - Vadi Ad-Davasir (876 km/HP 462 km)

12. januar: 8. etapa: Vadi Ad-Davasir - Vadi Ad-Davasir (717 km/HP 481 km)

13. januar: 9. etapa (prvi del maratona): Vadi Ad-Davasir - bivak (531 km/HP 410 km)

14. januar: 10. etapa (drugi del maratona): bivak - Biša (469 km/HP 421 km)

15. januar: 11. etapa: Biša - Al Henakija (882 km/HP 347 km)

16. januar: 12. etapa: Al Henakija - Janbu (718 km/HP 310 km)

17. januar: 12. etapa: Janbu - Janbu (141 km/HP 105 km)