Smučarski skoki, Garmisch-Partenkirchen, turneja dveh večerov
Vse štiri Slovenke na tekmo, Nika Prevc in Nika Vodan med najdaljšimi
Smučarske skakalke so v Garmisch-Partenkirchnu začele tretjo izvedbo turneje dveh večerov. Kvalifikacije je dobila Nozomi Marujama (132 metrov, 141,2 točke). Nika Prevc je bila druga (124,5 m, 140,5 točke), Nika Vodan pa šesta (125 m, 128,5 točke). Na tekmo zgolj tridesetih tekmovalk sta se uvrstili tudi 22. Katra Komar (117,5 m) in 26. na kvalifikacijah Maja Kovačić (115 m). Tekma bo v sredo ob 13. uri.
Nika Prevc je bila številka 1 na treningu, ko je doskočila pri 131,5 in 128,5 metrih. Drugo mesto je osvojila Lisa Eder, tretjega pa Nozomi Marujama. Odličen prvi poskusni skok je uspel Niki Vodan (132 m), drugi pa se ji je ponesrečil (107,5 m). Potencial zza visoka mesta je pokazala tudi mlada Maja Kovačič (125,5 m in 122,5 m).
Na tekmo le 30 skakalk
Kvalifikacijsko sito je na turneji zaostreno, saj se na tekmo, na kateri v prvi seriji skačejo v parih, uvrsti zgolj najboljših 30 skakalk kvalifikacij. V finale pa jih nato iz prve serije napreduje 20 – zmagovalke 15 parov in pet srečnih poraženk.
Dozdajšnji dve izdaji turneje dveh večerov je dobila najboljša skakalka zadnjih dveh tekmovalnih obdobij Nika Prevc. Lani je v skupnem seštevku turneje za skoraj 20 točk prehitela Norvežanko Eirin Mario Kvandal, v prvi sezoni pa za deset točk Avstrijko Evo Pinkelnig. Tudi letos Prevc, ki v svetovnem pokalu zaseda drugo mesto, spada v najožji krog favoritinj za skupno zmago mini turneje. Pričakovati gre, da bo njena glavna tekmica vodilna skakalka zime Nozomi Marujama.
Spored turneje dveh večerov
Garmisch-Partenkirchen (HS142):
Torek, 30. december
15.30 trening
17.30 kvalifikacije
Sreda, 31. december
13.00 posamična tekma
Oberstdorf (HS137):
Četrtek, 1. januar
13.00 trening
14.45 kvalifikacije
16.15 posamična tekma
