ZDA napadle plovilo, ki je prevažalo mamila. Ubit je bil en človek.

Ameriška vojska je sporočila, da je v ponedeljek v vzhodnem Pacifiku napadla plovilo, ki je glede na ameriške obveščevalne podatke prevažalo mamila, in pri tem ubila dva človeka. Število mrtvih v napadih, ki jih ZDA v okviru kampanje boja proti drogam od septembra izvajajo v Karibih in vzhodnem Pacifiku, je s tem naraslo na najmanj 107.

"Obveščevalne službe so potrdile, da je plovilo plulo po znanih poteh za prevoz drog v vzhodnem Pacifiku in je bilo vpleteno v prevoz drog. Ubita sta bila dva moška narkoterorista," je na omrežju X sporočilo južno poveljstvo ameriške vojske (SOUTHCOM). Objavi je priložilo črno-bel videoposnetek "kinetičnega napada".

ZDA napadle pristanišče za venezuelska plovila

Napad je sledil oznanilu predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA prejšnji teden napadle pristanišče za venezuelska plovila, ki naj bi prevažala mamila, kar bi lahko bil prvi kopenski napad ameriške vojske v okviru kampanje za boj proti trgovini s prepovedanimi drogami v Latinski Ameriki.

Po poročanju televizije CNN je šlo za napad na odmaknjeno pristanišče ob venezuelski obali, ki naj bi ga tolpa Tren de Aragua uporabljala za skladiščenje in natovarjanje mamil na ladje. Žrtev naj ne bi bilo. Napad naj bi sicer z brezpilotnim letalnikom izvedla obveščevalna agencija Cia.

Ameriške sile doslej ubile najmanj 107 judi

Ameriške sile od začetka septembra v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. Doslej so jih uničile več deset in pri tem ubile najmanj 107 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Operacije po oceni Združenih narodov in zagovornikov človekovih pravic predstavljajo kršitve mednarodnega prava, medtem ko Washington vztraja, da gre za legitimna dejanja v okviru njegove kampanje boja proti tihotapljenju mamil v ZDA.